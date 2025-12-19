15:44
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Кыргызча

Чоң-Ашуу ашуусуна убактылуу чектөө киргизилди

22-декабрга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Каракол — Эңилчек унаа жолунун 45-90-чакырымдар аралыгындагы Чоң-Ашуу ашуусуна убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти.

Мындай чечим Ак-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын буйругунун негизинде кар көчкү түшүүcү жана жолдор тайгак болушу күтүлүп жаткандыктан улам коопсуздукту камсыздоо максатында кабыл алынды.

Министрлик тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355251/
Кароо: 36
Басууга
Теги
Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилди
Кабмин мамлекеттик жетекчилерди кызматкерлеринен белек алуусуна чектөө киргизди
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, чектөө алынды
Бүгүн Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
Кыргызстан картошканы импорттоого чектөө киргизиши мүмкүн
Аба ырайына байланыштуу Бишкек-Ош жолунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө кирди
Бишкекте жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет
Ош-Эркештам жолунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилет
Кыргызстанда курулуш материалдарын сыртка сатууга чектөө алынды
Кыргызстанда көмүрдү экспорттоого убактылуу чектөө киргизилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Сууда үч&nbsp;жаш бала иске ууланып, каза болду Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
19-декабрь, жума
15:35
Чоң-Ашуу ашуусуна убактылуу чектөө киргизилди Чоң-Ашуу ашуусуна убактылуу чектөө киргизилди
15:21
Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт
14:05
«Каракол» лыжа базасына баруучу жол кардан тазаланып жатат
12:42
Милиция кызматкерлери кош бойлуу аялды төрөт үйүнө тез жеткирүүгө жардамдашты
12:13
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамак- аштар