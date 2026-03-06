Төө-Ашуу ашуусунда кар: Бишкек-Ош авто жолуна убактылуу чектөө киргизилди

Аба ырайынын катаал өзгөрүшүнө байланыштуу Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, Бишкек-Ош унаа жолунун Төө-Ашуу ашуусунда кар жаап, бороон болуп жатат.
Учурда № 9 Жол тейлөө ишканасы тарабынан жол коопсуздугун камсыз кылуу максатында инерттик материал себүү иштери жүргүзүлүүдө.
Министрлик айдоочулардан жол эрежелерин так сактоону, ылдамдыкты жогорулатпоону жана унаалар ортосундагы аралыкты сактоону өтүнөт.