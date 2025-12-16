12:16
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Кыргызча

Кабмин мамлекеттик жетекчилерди кызматкерлеринен белек алуусуна чектөө киргизди

Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик кызматтагы жетекчилерге кызматкерлеринен белек алууга жана жаңы жылдык корпоративдик иш-чараларды өткөрүүгө чектөө киргизилгенин билдирди.

Анын айтымында, жыл сайын мамлекеттик органдар менен министрликтерде жаңы жылдык корпоративдик иш-чаралар өткөрүлүп келчү. Айрым учурларда бул иш-чаралар ашыкча чыгымдар менен коштолгонун да байкаганбыз. Мындан тышкары, кызматкерлер жетекчилерине белек берип, корзина ташып убара болушчу.

«Ушул көрүнүштөрдү эске алып, быйыл жаңы жылдык корпоративдерге жана мамлекеттик кызмат жетекчилерин өзүнүн кызматкерлеринен, кол алдындагыларынан баалуу белектерди алуусуна чектөө киргиздик», -деди Касымалиев.

Ошол эле учурда ал бул чечим туура эмес түшүндүрүлүп жатканын белгиледи. Айрым жетекчилер балдарга арналган жаңы жылдык иш-чараларды да өткөрбөөгө аракет кылып жатышканын айтты.

«Чектөө мамлекеттик органдардагы корпоративдерге гана тиешелүү. Ал эми балдардын жаңы жылдык майрамдарын өткөрүүгө эч кандай тыюу жок. Жаңы жыл — балдар үчүн эң күтүлгөн майрам. Аларды бул кубанычтан ажыратпагыла», — деп баса белгиледи Министрлер Кабинетинин төрагасы.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354757/
Кароо: 106
Басууга
Теги
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, чектөө алынды
Бүгүн Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
Кыргызстан картошканы импорттоого чектөө киргизиши мүмкүн
Аба ырайына байланыштуу Бишкек-Ош жолунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө кирди
Бишкекте жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет
Ош-Эркештам жолунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилет
Кыргызстанда курулуш материалдарын сыртка сатууга чектөө алынды
Кыргызстанда көмүрдү экспорттоого убактылуу чектөө киргизилди
Бишкекте Көлбаев көчөсүндөгү унаа кыймылына жарым-жартылай чектөө киргизилет
Төө-Ашуу ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он&nbsp;эки керемети Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он эки керемети
Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн &quot;Жылдын адамы&quot;атады Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн "Жылдын адамы"атады
Ош&nbsp;шаарында залкар акын Алишер Навоинин айкели ачылды Ош шаарында залкар акын Алишер Навоинин айкели ачылды
Бүгүн Улуттук адабият күнү белгиленет Бүгүн Улуттук адабият күнү белгиленет
16-декабрь, шейшемби
12:10
Пайдалуу кеңеш: Эң кооптуу жаңы жылдык тамактар аталды Пайдалуу кеңеш: Эң кооптуу жаңы жылдык тамактар аталды
11:38
Өлкөдө КРВИ жана сасык тумоо менен ооругандардын саны 11,7 пайызга төмөндөдү
11:26
Кыргызстандын Египеттеги элчилиги ачылды
11:10
Кабмин мамлекеттик жетекчилерди кызматкерлеринен белек алуусуна чектөө киргизди
10:25
Сокулук районундагы жөнгө салуучу бассейн мамлекетке кайтарылды