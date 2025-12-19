Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамак- аштар

Аш тизмеңизди алдын ала пландаштырышыңыз керек. Медицина илимдеринин доктору, интегративдик жана картаюуга каршы медицина боюнча адис, профессор Светлана Каневская жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамактар менен бөлүштү. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.
Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу он тамак- аш:
— Мандариндер. Жаңы жылдын символу, С витаминине, клетчаткага жана иммунитет жана тамак сиңирүү үчүн пайдалуу антиоксиданттарга бай.
— Бышырылган балык (лосось, скумбрия, треска). Жүрөк жана боордун саламаттыгы үчүн омега-3 булагы. Кууруунун ордуна лимон жана чөптөр менен бышырыңыз.
— Капталган сельд (жеңил версиясы). Дүкөндөн сатып алынгандын ордуна йогурт соусу же үй шартында жасалган майонез менен зайтун майы кошулган.
— Оливье салаты. Колбасаны тоок эти же үндүк эти менен, ал эми майонезди грек йогурту же үй шартында жасалган майонез менен алмаштырыңыз.
— Жашылча салаттары (кызылча, капуста, бадыраң, көк чөптөр). Ичеги-карын жана денени тазалоо үчүн клетчатка.
— Куурулган үндүк же тоок эти (майсыз бөлүктөрү). Белокко жана триптофанга бай, ал «бакыт гормону» серотониндин өндүрүлүшүнө өбөлгө түзөт.
— Мөмө-жемиш салаттары (алма, алмурут, киви, мөмөлөр). Денени коргогон антиоксиданттардын жана полифенолдордун булагы.
— Лимон кошулган таза суу. Аны спирт ичимдиктеринен артык көргөн жакшы.
— Десертке мөмөлөр. Жөнөкөй же грек йогурту менен жесе болот — пайдалуу жана коопсуз.
— Ар кандай бышырылган жашылчалар жана балык. Куурулган жана майлуу тамактарга пайдалуу альтернатива.
«Ритуалыңыздан терс реакцияны пайда кылган тамак-аштарды алып салуу зат алмашууну жакшыртууга, энергия деңгээлиңизди жогорулатууга жана майрамдарды жакшы маанайда өткөрүүгө жардам берет», — деп жыйынтыктады профессор.