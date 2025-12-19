12:35
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамак- аштар

Аш тизмеңизди алдын ала пландаштырышыңыз керек. Медицина илимдеринин доктору, интегративдик жана картаюуга каршы медицина боюнча адис, профессор Светлана Каневская жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамактар ​​менен бөлүштү. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.

Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу он тамак- аш:

— Мандариндер. Жаңы жылдын символу, С витаминине, клетчаткага жана иммунитет жана тамак сиңирүү үчүн пайдалуу антиоксиданттарга бай.

— Бышырылган балык (лосось, скумбрия, треска). Жүрөк жана боордун саламаттыгы үчүн омега-3 булагы. Кууруунун ордуна лимон жана чөптөр менен бышырыңыз.

— Капталган сельд (жеңил версиясы). Дүкөндөн сатып алынгандын ордуна йогурт соусу же үй шартында жасалган майонез менен зайтун майы кошулган.

— Оливье салаты. Колбасаны тоок эти же үндүк эти менен, ал эми майонезди грек йогурту же үй шартында жасалган майонез менен алмаштырыңыз.

— Жашылча салаттары (кызылча, капуста, бадыраң, көк чөптөр). Ичеги-карын жана денени тазалоо үчүн клетчатка.

— Куурулган үндүк же тоок эти (майсыз бөлүктөрү). Белокко жана триптофанга бай, ал «бакыт гормону» серотониндин өндүрүлүшүнө өбөлгө түзөт.

— Мөмө-жемиш салаттары (алма, алмурут, киви, мөмөлөр). Денени коргогон антиоксиданттардын жана полифенолдордун булагы.

— Лимон кошулган таза суу. Аны спирт ичимдиктеринен артык көргөн жакшы.

— Десертке мөмөлөр. Жөнөкөй же грек йогурту менен жесе болот — пайдалуу жана коопсуз.

— Ар кандай бышырылган жашылчалар жана балык. Куурулган жана майлуу тамактарга пайдалуу альтернатива.

«Ритуалыңыздан терс реакцияны пайда кылган тамак-аштарды алып салуу зат алмашууну жакшыртууга, энергия деңгээлиңизди жогорулатууга жана майрамдарды жакшы маанайда өткөрүүгө жардам берет», — деп жыйынтыктады профессор.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355219/
Кароо: 50
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык балатынын зыяны жана коопсуздуктары айтылды
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконду кантип пайдалуу кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эң кооптуу жаңы жылдык тамактар аталды
Пайдалуу кеңеш: Идеалдуу эртең мененки тамак кандай болушу керек?
Пайдалуу кеңеш: Сасык тумоо мезгилинде кайсы азыктарды колдонуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Майонездин билинбеген зыяндары аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Мандаринди кимдер жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык аш тизмени кантип түзүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Узак жашоонун негизги сыры айтылды
Пайдалуу кеңеш: Ач карын кайсы азыктарды жегенге болбойт?
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Сууда үч&nbsp;жаш бала иске ууланып, каза болду Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
19-декабрь, жума
12:13
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамак- аштар Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу...
12:08
Президент Садыр Жапаров Япониянын императору Нарухито менен жолугушту
11:23
КРВИ жана сасык тумоо азайды. Мектептеринде онлайн сабактар ​​жокко чыгарылды
11:09
Бишкекте № 2 жаңы электробус каттамы ишке кирди
10:36
Ашуулдардагы абал: Каттам бар, чектөө алынды