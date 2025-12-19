12:35
Кыргызча

КРВИ жана сасык тумоо азайды. Мектептеринде онлайн сабактар ​​жокко чыгарылды

Кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун көрсөткүчтөрү төмөндөп, ооруканаларда орундар бар. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди.

Адистердин айтымында, мектептерде онлайн сабактар ​​жокко чыгарылды жана сабактар ​​кадимкидей өткөрүлүүдө. Курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун айынан окуучулардын катышуусу аз болгон айрым класстарда онлайн сабактар ​​сакталып калышы мүмкүн.

Бала бакчаларга келсек, инкубациялык мезгилден кийин карантиндик чектөөлөр алынып салынат.

Буга чейин 15-декабрга карата республика боюнча 526 мектеп инкубациялык мезгилде онлайн окутууга өткөнү жана 403 мектепке чейинки билим берүү мекемеси карантинге жабылганы кабарланган.

Аймактык санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунун адистери курч респиратордук вирустук инфекцияларды жана сасык тумоо учурларын күн сайын көзөмөлдөөнү улантууда.

Медицина кызматкерлери жарандарды алдын алуу чараларын сактоого, эл көп топтолгон жерлерден алыс болууга жана өз алдынча дарылануудан алыс болууга чакырышат. Анын ордуна, алар жергиликтүү клиникаларга тезинен кайрылууга чакырышат.
