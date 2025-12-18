11:27
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстан менен Ооганстан ортосунда 157 млн долларлык келишимдерге кол коюлду

Кабулда өткөн кыргыз-ооган бизнес форумунун жыйынтыгында 157 миллион долларлык товарларды жана кызматтарды жеткирүү боюнча 11 өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Бул тууралуу Экономика жана соода министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Кыргызстан Ооганстанга көрсөтүлгөн суммадагы товарларды жана кызматтарды жеткирет.

Келишимдер телекоммуникациялык жабдуулар, цемент, бут кийим, дары-дармектер, бал, логистикалык кызматтар жана айыл чарба продукциялары сыяктуу тармактарды камтыйт.

Мурда Кабулда Кыргыз Республикасынын Соода үйү ачылганы кабарланган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355058/
Кароо: 98
Басууга
Теги
Ооганстандын Кабул шаарында Кыргызстандын соода үйү ачылды
Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан курулуш тармагында кызматташууга макулдашты
Египетте Газа тилкеси үчүн ок атышууну токтотуу декларациясына кол коюлду
Дональд Трамп: «Газадагы согушту токтотуу боюнча расмий келишимге кол коюлат»
Ооган кыргыздары: Памирден тышкары жашагандарды алып келүү зарыл
Ооганстандагы кыргыздарга медициналык жана ветеринардык жардам жеткирилди
Быйыл Ооганстандан Кыргызстанга товар экспорттоо 6 миллион долларды түздү
Жапаров: «Министрлер кабинети Ооганстан менен мамилени өнүктүрүүгө кызыкдар»
«Талас жашыл чарба» ишканасынын жетекчиси кармалды. Тендерсиз эле келишим түзгөн
Казакстан эмнеге талибдер менен кызматташып жатканын түшүндүрдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Сууда үч&nbsp;жаш бала иске ууланып, каза болду Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
18-декабрь, бейшемби
11:16
Быйыл Кыргызстандагы турак жай баалары 36 пайызга жогорулады Быйыл Кыргызстандагы турак жай баалары 36 пайызга жогор...
10:47
Тумандан улам «Манас» аэропортуна келе жаткан 15 учак башка шаарларга жөнөтүлдү
10:36
Бишкекте түтүк жарылып, бир көчөнү суу каптады
10:26
Кыргызстан менен Ооганстан ортосунда 157 млн долларлык келишимдерге кол коюлду
10:04
Ашуулардагы абал айтылды. Жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө