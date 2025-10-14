Египетте Газа тилкеси үчүн ок атышууну токтотуу декларациясына кол коюлду

Декларацияда Израил менен Хамас террордук тобунун Газа тилкесинде ок атышпоо боюнча келишими расмий түрдө белгиленет.
Саммитке жалпысынан 19 мамлекет жана өкмөт башчы катышууда. Евробиримдик жана АКШ тарабынан террордук уюм деп табылган Израил менен Хамас кол коюу процессине катышкан жок.
Бир күн мурун Хамас эки жылдан бери туткунда болгон аман калган израилдик 20 барымтачыны бошотту.
Буга чейин Ак үй Газа тилкесинде жөнгө салуу планын жарыялаган. Ал 20 пункттан турат жана эл аралык катышуу менен убактылуу тышкы башкарууну киргизүүнү талап кылат. Бул пландын биринчи этабын ишке ашыруу боюнча кыйыр сүйлөшүүлөр Египетте өттү.