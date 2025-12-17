Ооганстандын Кабул шаарында Кыргызстандын соода үйү ачылды

Фото Экономика жана соода министрлигинин басма сөз кызматы. Кабул шаарында Кыргызстандын соода үйү ачылды
Ооганстандын борбору Кабулда Кыргызстандын соода үйү ачылды. Бул тууралуу Экономика жана соода министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Иш-чарага экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков жана Ооганстандын өнөр жай жана соода министри Нуруддин Азизи катышты.
Соода үйүнүн ачылышы ата мекендик продукцияны эл аралык рынокко илгерилетүүгө, эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосунда түз ишкердик байланыштарды түзүүгө жана өз ара товар жүгүртүүнү кеңейтүүгө өбөлгө түзөт.
Тараптар бул кадам Кыргызстан менен Афганистандын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты чыңдоодо жана өнөктөштүк байланыштарды кеңейтүүдө маанилүү экенин белгилешти.