13:25
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконду кантип пайдалуу кылуу керек?

Жаңы жылдык кечки тамак тамак сиңирүү үчүн олуттуу кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Бул тууралуу гастроэнтеролог Светлана Мингазова майрамдык аш тизмени даамдуу гана эмес, ошондой эле пайдалуу да кантип даярдоо керектигин UfaTime.ru сайтына түшүндүрдү.

«Тамакты жеңил закускалар менен баштаңыз: жаңы жашылчалар, бышырылган эт, авокадо кошулган нан жана кичинекей үндүк же жашылча канапелери. Жашылчалар, помидор, бадыраң, шпинат, деңиз азыктары жана авокадо менен жасалган салаттар жакшы тандоо болуп саналат», — деп белгилейт эксперт.

Анча ийгиликтүү эмес тандоолорго майонез, ачуу же кычкыл соустар кошулган салаттар, ошондой эле чийки капуста же калың кабыгы бар жашылчалар сыяктуу кесек буласы бар тамактар ​​кирет. Ышталган эт, ачуу тамыр жемиштери (чымгыр), сарымсак жана пияз сунушталбайт. Кайнатылган же бышырылган тамактарды колдонуп, аларды өсүмдүк майлары же аз йогурт менен татымалдоо жакшы. Ал тургай классикалык майрамдык тамактарды да, мисалы, оливье салатындагы майлуу эттерди майсыз эттер менен алмаштыруу менен өзгөртүүгө болот.

Оор эттер жана субпродукттар (чочко эти, козу эти, өрдөк эти, боор, тил), майлуу балыктар жана козу карындар, айрыкча, майрамдагы башка тамактар ​​менен айкалыштырылганда, ашказан-ичеги жолуна кошумча күч келтирет. Мындай тамактар ​​өнөкөт тамак сиңирүү оорулары бар адамдар үчүн ылайыктуу эмес.

«Жумшак вариант — тооктун төш эти, үндүк эти, музоо эти же майсыз балык. Оптималдуу бышыруу ыкмаларына бышыруу, дымдоо, грильде бышыруу жана бууга бышыруу кирет. Гречка, күрөң күрүч, булгур жана бышырылган жашылчаларды гарнир катары берсе болот», — дейт Светлана Мингазова. Дарыгер баса белгилегендей, аспик жана желеде бышкан эт майрамдык дасторкон жана ден соолук үчүн эң сонун тандоо болуп саналат. Алар муундарды, сөөктөрдү, иммунитетти, терини жана чачты колдогон коллагенге бай келет.

Таттуулар ашказанга кошумча күч келтирет. Оор тортторду, кондитердик азыктарды, шоколадды жана чыгыш десерттерин жеңилирээк варианттар менен алмаштырган жакшы: зефир, пастила, пудингдер, кантсыз үй шартында жасалган бышырылган азыктар кирет. Даяр суусундуктарды үй шартында жасалган жемиш суусундуктары, компоттор жана табигый лимонаддар менен алмаштырыңыз.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354934/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Эң кооптуу жаңы жылдык тамактар аталды
Пайдалуу кеңеш: Идеалдуу эртең мененки тамак кандай болушу керек?
Пайдалуу кеңеш: Сасык тумоо мезгилинде кайсы азыктарды колдонуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Майонездин билинбеген зыяндары аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Мандаринди кимдер жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык аш тизмени кантип түзүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Узак жашоонун негизги сыры айтылды
Пайдалуу кеңеш: Ач карын кайсы азыктарды жегенге болбойт?
Пайдалуу кеңеш: Кыш мезгилиндеги эң баалуу жемиш аталды
Пайдалуу кеңеш: КРВИ жана сасык тумоодон кантип дарылануу керек?
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Сууда үч&nbsp;жаш бала иске ууланып, каза болду Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
17-декабрь, шаршемби
13:08
Президент министрлерди «өз адамдарын» дайындоого кысымды токтотууга чакырды Президент министрлерди «өз адамдарын» дайындоого кысымд...
12:26
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконду кантип пайдалуу кылуу керек?
12:18
ЖК депутаты Улукбек Карыбек уулу антты үчүнчү аракетинде гана айта алды
12:06
УКМК уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого шектүү ишкерди кармады
11:33
Ооганстандын Кабул шаарында Кыргызстандын соода үйү ачылды