Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконду кантип пайдалуу кылуу керек?

Жаңы жылдык кечки тамак тамак сиңирүү үчүн олуттуу кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Бул тууралуу гастроэнтеролог Светлана Мингазова майрамдык аш тизмени даамдуу гана эмес, ошондой эле пайдалуу да кантип даярдоо керектигин UfaTime.ru сайтына түшүндүрдү.
«Тамакты жеңил закускалар менен баштаңыз: жаңы жашылчалар, бышырылган эт, авокадо кошулган нан жана кичинекей үндүк же жашылча канапелери. Жашылчалар, помидор, бадыраң, шпинат, деңиз азыктары жана авокадо менен жасалган салаттар жакшы тандоо болуп саналат», — деп белгилейт эксперт.
Анча ийгиликтүү эмес тандоолорго майонез, ачуу же кычкыл соустар кошулган салаттар, ошондой эле чийки капуста же калың кабыгы бар жашылчалар сыяктуу кесек буласы бар тамактар кирет. Ышталган эт, ачуу тамыр жемиштери (чымгыр), сарымсак жана пияз сунушталбайт. Кайнатылган же бышырылган тамактарды колдонуп, аларды өсүмдүк майлары же аз йогурт менен татымалдоо жакшы. Ал тургай классикалык майрамдык тамактарды да, мисалы, оливье салатындагы майлуу эттерди майсыз эттер менен алмаштыруу менен өзгөртүүгө болот.
Оор эттер жана субпродукттар (чочко эти, козу эти, өрдөк эти, боор, тил), майлуу балыктар жана козу карындар, айрыкча, майрамдагы башка тамактар менен айкалыштырылганда, ашказан-ичеги жолуна кошумча күч келтирет. Мындай тамактар өнөкөт тамак сиңирүү оорулары бар адамдар үчүн ылайыктуу эмес.
«Жумшак вариант — тооктун төш эти, үндүк эти, музоо эти же майсыз балык. Оптималдуу бышыруу ыкмаларына бышыруу, дымдоо, грильде бышыруу жана бууга бышыруу кирет. Гречка, күрөң күрүч, булгур жана бышырылган жашылчаларды гарнир катары берсе болот», — дейт Светлана Мингазова. Дарыгер баса белгилегендей, аспик жана желеде бышкан эт майрамдык дасторкон жана ден соолук үчүн эң сонун тандоо болуп саналат. Алар муундарды, сөөктөрдү, иммунитетти, терини жана чачты колдогон коллагенге бай келет.
Таттуулар ашказанга кошумча күч келтирет. Оор тортторду, кондитердик азыктарды, шоколадды жана чыгыш десерттерин жеңилирээк варианттар менен алмаштырган жакшы: зефир, пастила, пудингдер, кантсыз үй шартында жасалган бышырылган азыктар кирет. Даяр суусундуктарды үй шартында жасалган жемиш суусундуктары, компоттор жана табигый лимонаддар менен алмаштырыңыз.