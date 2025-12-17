08:42
ФИФА 2025-жылдын эң мыкты голун тандады

Аргентинанын жана «Индепендьенте» клубунун чабуулчусу Сантьяго Монтиель 2025-жылдын эң мыкты голу үчүн Эл аралык футбол федерациясынын(ФИФА) Пушкаш сыйлыгын жеңип алды.

Ал Аргентина лигасынын беттешиндеги үстүңкү беттештеги мыкты соккусу үчүн 2025-жылдын эң мыкты голу үчүн сыйлыкка ээ болду.

2025-жылдын ФИФАнын Пушкаш сыйлыгы Сантьяго Монтиелге Аргентинанын «Индепендьенте» клубу менен Ривадавиянын беттешиндеги үстүңкү беттештеги укмуштуудай соккусу үчүн ыйгарылган.

«Бул укмуштуудай гол 2025-жылдын май айында Аргентинанын профессионалдык футбол лигасынын беттешинде киргизилди. Анда Дүйнөлүк кубоктун баатыры Гонсало Монтиелдин 25 жаштагы бөлөсү физика мыйзамдарын бузуп, айып аянтчасынын сыртынан сол бут менен күчтүү сокку узаткан», — деп билдирди ФИФАнын басма сөз кызматы.

Ал «Челсинин» жарым коргоочусу Алехандро Гарначодон кийин сыйлыкты катары менен жеңип алган экинчи аргентиналык оюнчу болду.
