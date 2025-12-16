КРВИ жана сасык тумоо. Кыргызстандагы 500дөн ашык мектеп онлайн окутууга өттү

Курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо сезонуна байланыштуу, 15-декабрга карата Кыргызстандагы 526 мектеп инкубациялык мезгил ичинде онлайн окутууга өттү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз борбору билдирди.
Малыматка ылайык, 403 мектепке чейинки билим берүү мекемеси да карантинге жабылды.
Белгилей кетүүчү нерсе, өлкөдө болжол менен 2400 мектеп иштеп жатат, анын ичинде 224 жеке менчик мектеп бар.
Аймактык санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунун адистери күн сайын курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун жайылышын көзөмөлдөөнү улантууда.
Өткөн аптада өлкөдө 37 600 курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо расмий түрдө катталды, бул мурунку жумага салыштырмалуу 11,7 пайызга аз.
Дарыгерлер жарандарды алдын алуу чараларын сактоого жана өзүн-өзү дарылоого эмес, жергиликтүү клиникаларга кайрылууга чакырышат.