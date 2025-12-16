12:17
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Эң кооптуу жаңы жылдык тамактар аталды

Алар тамак-аштан ууланууну жаратышы мүмкүн. Клиниканын гастроэнтерологу Ирина Усова эң кооптуу жаңы жылдык тамактардын тизмесин жарыялады. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.

Тамак-аштан уулануу коркунучу боюнча эң кооптуу 5 тамак:

1. Туздалган салаттар (Оливье салаты, оролгон сельд). Майонез же каймак кошулган көп ингредиенттүү салаттар коркунучтун негизги булактары болуп саналат. Туздалгандан кийинки сактоо мөөнөтү 12 сааттан ашпашы керек.

2. Каймак менен толтурулган кондитердик азыктар (торттор, кондитердик азыктар).

3. Фаршталган эт азыктары (котлеттер, булочкалар), желеленген эт .

4. Үй шартында консерваланган азыктар, айрыкча козу карындар жана туздалган жашылчалар.

5. Күмөндүү булактардан же интернеттен сатылып алынган спирт ичимдиктери.

«Бул азыктарды аш тизмеңизден алып салышыңыз керек дегенди билдирбейт. Тамак-аш даярдоодо жеке гигиенаны сактоо жана жаңы азыктарды гана тандоо маанилүү. Ошондой эле, аларды жарактуулук мөөнөтүнө чейин муздаткычта гана сактоону унутпаңыз», — деп түшүндүрөт Ирина Усова.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354770/
