Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Сасык тумоо мезгилинде кайсы азыктарды колдонуу керек?

Кыш мезгили организмдин табигый коргонуусун бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Бул тууралуу NEWS.ru сайты жазууда.

Витаминдерге жана антиоксидантка бай мезгилдүү тамактар ​​иммундук системаны суук аба ырайына даярдоого жардам берет. Аларды күнүмдүк рационуңузга киргизүү вирустарга жана сасык тумоого каршы ишенимдүү тосмо түзөт.

Туздалган капуста рекорддук өлчөмдө С витаминин жана пробиотиктерди камтыйт.

Ал эми ашкабак А витаминине айланган бета-каротинге бай.

Сарымсак менен пиязда вируска каршы касиетке ээ фитонциддер бар.

Ит чайы С витаминине болгон күнүмдүк керектөөнү камсыздайт.

Жаңгактын курамында иммундук система үчүн маанилүү болгон цинк жана селен бар.

Чычырканак Е жана С витаминдеринин табигый булагы болуп саналат.

Имбирь жылытуу жана сезгенүүгө каршы касиетке ээ. Алардын эффективдүүлүгүнүн сыры бул азыктарды ар кандай формада үзгүлтүксүз керектөөдө. Жөн гана аларды салаттарга, суусундуктарга кошуңуз же өзүнчө тамак катары жеңиз.
