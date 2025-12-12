09:13
Лионель Месси Индияда өзүнүн 21 метрлик айкелин ачат

«Интер Майами» клубунун жана Аргентинанын чабуулчусу Лионель Месси 13-декабрда Индиянын Калькутта шаарында өзүнүн 21 метрлик айкелин ачат. BBC агенттигинин маалыматы боюнча, айкел «бардык мезгилдердин эң мыкты оюнчусунун» Индия боюнча турунун алкагында орнотулат.

Уругвайлык чабуулчу Луис Суарес жана аргентиналык жарым коргоочу Родриго де Поль да иш-чарага катышат. Тур 13-декабрдан 15-декабрга чейин Индиянын Хайдарабад, Мумбай жана Дели шаарларына уланат.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Лионель Месси Индияда өзүнүн 21 метрлик айкелин ачат
Месси сегиз жолу «Алтын топту» жеңип алган. Карьерасында ал «Барселона» жана «Пари Сен-Жермен» командаларында ойногон жана 2023-жылдын жай айынан бери «Интер Майамиде» ойноп келет. Месси 48 кубокту жеңип алган тарыхтагы эң көп сыйлыкка ээ болгон футболчу деп эсептелет. Аргентина курама командасы менен бирге чабуулчу Дүйнөлүк Кубокту (2022), Финалиссимди (2022) жана Америка Кубогун (2021, 2024) жеңип алган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354304/
