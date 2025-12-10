11:47
Пайдалуу кеңеш: Мандаринди кимдер жебеши керек?

Гастроэнтеролог Владимир Логинов — бул Жаңы жылдык мөмө-жемиштерди кимдер жебеш керектигин айтты. Бул тууралуу Championat.com сайтына төрт топ адамдар жебеши керектигин белгиледи.

«Мандариндер Жаңы жылдын символу, бирок кээ бир адамдар үчүн алар олуттуу ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн. Гастроэнтеролог катары мен бул адамдар үчүн бул жемишти чектөөнү же алып салууну сунуштады.

— Курч ашказан-ичеги оорулары бар бейтаптар. Гастрит, жара же рефлюкс оорусу учурунда мандариндердеги кислоталар былжыр челди дүүлүктүрүп, ооруну, зарнаны жана абалды начарлатат. Ичеги-карындын кыжырдануу синдромунда алар ич өткөктү жана шишикти күчөтүшү мүмкүн.

— Аллергия менен ооругандар. Мандариндер, айрыкча, грибокко каршы каражаттар менен дарыланган импорттолгондор, күчтүү аллерген болуп саналат. Симптомдору теридеги бүдүрлөрдөн жана кычышуудан ангионевротикалык шишикке чейин болушу мүмкүн.

— Бөйрөк оорусу бар адамдар. Мандаринде калий көп. Өнөкөт бөйрөк жетишсиздигинде бөйрөктөр ашыкча калийди бөлүп чыгара албайт. Бул гиперкалиемияга алып келет — жүрөк ритминин катуу бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон өмүргө коркунуч туудурган абал.

— Көзөмөлдөнгөн 2-типтеги диабет менен ооругандар. Мандариндерди катуу ченемде (күнүнө 1-2) жана күндүн биринчи жарымында, аларды күнүмдүк углеводдордун жалпы керектөөсүнө кошуп жесе кооптууболот. Канттын деңгээлинин кескин жогорулашы мүмкүн.

Мандариндерди ач карынга эмес, негизги тамактан кийин десерт катары жеңиз. Бул алардын кыжырдантуучу таасирин азайтат», — деп баса белгилейт эксперт.
