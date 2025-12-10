KFU Football Awards: Кыргызстанда мыкты футболчуларды сыйлоо аземи өтөт

Өтүп бараткан сезондун жыйынтыгы боюнча Кыргыз футбол биримдиги футболдогу жетишкендиктер үчүн индивидуалдуу сыйлыктарды тапшыруу аземин 19-декабрда өткөрөт. Бул тууралуу аталган биримдиктен билдиришти.
Маалыматка ылайык, KFU Football Awards — өткөн сезондун жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын футбол тармагындагы эң мыктыларын сыйлоо аземи болуп саналат.
Сыйлыктар төмөнкү категориялар боюнча өз ээлерин табат:
- Кыргыз Республикасынын мыкты оюнчусу;
- Кыз-келиндер футболунун мыкты оюнчусу;
- Футзалдын мыкты оюнчусу;
- Футболдун мыкты жаш оюнчусу;
- Футболдун мыкты машыктыруучусу;
- Кыз-келиндер футболунун мыкты машыктыруучусу;
- Футзалдын мыкты машыктыруучусу;
- Футболдун мыкты калысы;
- Футзалдын мыкты калысы;
- Мыкты спорттук уюм;
- Мыкты регионалдык ассоциация;
- Мыкты футбол клубу.