16:53
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Кыргызча

Кыргызстандын консолидацияланган бюджети биринчи жолу 1 триллион сомдон ашты

Кыргызстандын 2025-жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 153,8%га көбөйдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев минкабдын кезектеги жыйынында билдирди.
 

Касымалиев белгилегендей, консолидацияланган бюджет бекитилгенде 708,8 млрд сом болчу. Азыр бул көрсөткүч 381,7 млрд сомго өстү.

«Бүгүн биз 2025-жылга консолидацияланган бюджетти карап жатып, бюджеттин көлөмү 1,1 триллион сомдон ашканын расмий түрдө жарыялайбыз жана 2025-жылы — триллиондук тарыхый чекти басканыбызды белгилейм. Бекитилген консолидацияланган бюджет 708,8 млрд сом болчу, азыр — 381,7 млрд сомго өсүү же 153,8%га көбөйүшү менен жылды жыйынтыктаганы жатабыз. Киреше жана чыгашаларды эсептегенден кийин 10 млрд сомдон ашык профицит менен бул жылга чыгабыз», — деп айтты ал.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353952/
Кароо: 126
Басууга
Теги
Жалал-Абад облусунда гипсокартон өндүрүүчү завод ачылды
Адылбек Касымалиев Бундестагдын депутаттары менен кызматташууну талкуулады
Министрлер кабинети «Учкун» ААКсын стратегиялык объектилердин тизмесине киргизди
Адылбек Касымалиев Берлинге иш сапары менен барат
Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр»
Бүгүн Адылбек Касымалиев иш сапары менен Россияга барат
Адылбек Касымалиев: «Кыргыз-орус мамилелери туруктуу түрдө бекемделип жатат»
Адылбек Касымалиев Арабаев атындагы университеттин 80 жылдыгы менен куттуктады
Адылбек Касымалиев авиация кызматкерлерин куттуктады: «Евробиримдикке ачылабыз!»
Түркиянын вице-президенти расмий сапар менен Кыргызстанга келди
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
6-декабрга карата аба ырайы 6-декабрга карата аба ырайы
Сузакта 11&nbsp;млн сомдук социалдык объект мамлекетке кайтарылды Сузакта 11 млн сомдук социалдык объект мамлекетке кайтарылды
КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11&nbsp;бала бакча карантинге жабылды КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11 бала бакча карантинге жабылды
9-декабрь, шейшемби
16:32
БШК 29 шайлоо округунда жыйынтыктарды чыгарды. Биринде кайра шайлоо болот БШК 29 шайлоо округунда жыйынтыктарды чыгарды. Биринде...
16:06
Жогорку Сот биринчи жолу сот отурумдарын түз эфирде көрсөтө баштады
15:31
Кыргызстанда бир жумада 23 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды
15:18
Кыргызстандын консолидацияланган бюджети биринчи жолу 1 триллион сомдон ашты
13:48
Саламаттыкты сактоо министрлиги лицензиясы жок иштеген 263 жеке клиниканы жапты