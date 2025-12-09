12:09
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык аш тизмени кантип түзүү керек?

Детолог Марьяна Жутова жаңы жылдык аш тизмени кантип түзүү керектигин алдын ала майда-чүйдөсүнө чейин ойлонуп көрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Championat.com сайтына билдирди.

Анын айтымында, ал ар түрдүү, белок, май жана углеводдор боюнча тең салмактуу болушу керек. Айрыкча минималдуу иштетилген азыктарды, жашылчаларды, клетчатка жана белок булактарын камтышы зарыл. Ошондой эле тузду, шекерди жана каныккан майды чектеши керек.

«Классикалык тамактарды оңой эле ылайыкташтырса болот. Оливье салаты үчүн йогурт соусун колдонуңуз, колбаса ордуна тоок этин жана жашыл буурчак менен сабиз кошуңуз. Жашылчалар кошулган куурулган музоо же үндүктү кабыгын кызартпай бышырса болот. Ал эми канаттуулардын этин алма, клюква жана чөптөр менен толтуруп, ашыкча туз кошпостон колдонсо болот. Бал же курма шекердин, йогурт же тахини майонездин, деңиз тузу ашкана тузунун, ал эми зайтун майы майды алмаштыра алат», — деди эксперт.

Тамактарды ирети менен бериңиз. Алгач жеңил салат же шорпо, андан кийин белокко бай негизги тамак жана акырында кичинекей десерт. Бир адамга жалпысынан 300–400 граммдан ашпашы керек. Ошондой эле кечинде 1–2 стакан спирт ичимдиктерин ичүү сунушталат. Ар бир жолудан кийин бир стакан суу ичиңиз.
