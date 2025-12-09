09:00
Кыргызча

Дүйнө чемпионаты −2026: Эң мыкты командалардын рейтинги жарыяланды

Goal футбол порталы турнирге катышуусун камсыз кылган 42 команданын ичинен 2026-жылкы дүйнөлүк чемпионатынын эң мыкты фавориттеринин рейтингин жарыялады.

Катышуучулардын жаңыртылган тизмеси 5-декабрь, жума күнү өткөн топтук этаптын чүчүкулак кармоосунан кийин жарыяланды. Дүйнөлүк Кубоктун калган алты катышуучусу 2026-жылдын март айынын аягында боло турган плей-офф оюндары менен аныкталат.

Goal порталынын 2026-жылкы Дүйнөлүк Кубокту жеңүүгө талапкер 10 командасы:

  • Испания
  • Аргентина
  • Англия
  • Португалия
  • Франция
  • Германия
  • Нидерланддар
  • Швейцария
  • Норвегия
  • Марокко

2026-жылкы Дүйнөлүк Кубок 11-июндан 19-июлга чейин үч өлкөдө: АКШ, Канада жана Мексикада өтөт. Турнирде биринчи жолу төрт командадан турган 12 топко бөлүнгөн 48 улуттук курама команда катышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353864/
Кароо: 77
