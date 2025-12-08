12:33
Пайдалуу кеңеш: Узак жашоонун негизги сыры айтылды

Диетолог Айлин Царкова узак жашоонун негизги факторлорунун бири катары туура тамактанууну атады. Бул тууралуу Lenta.ru сайты жазып чыкты.

Дарыгер туура тамактануу дененин клеткаларын энергия жана курулуш материалдары менен камсыз кылаарын түшүндүрдү. Адам денесинин сапаты, узак жашоосу жана функционалдуулугу тамактануунун канчалык тең салмактуулугунан көз каранды болот.

Царкова тең салмактуу тамактанууга мөмө-жемиштер, жашылчалар, бардык тамыр өсүмдүктөрү, балырлар, көк чөптөр, уруктар жана чийки жаңгактар ​​кириши керектигин баса белгиледи. Бул азыктардын курамында витаминдер, тирүү ферменттер, көп каныкпаган май кислоталары жана жогорку сапаттагы аминокислоталар бар.

Ал татаал углеводдор адам денеси үчүн абдан маанилүү экенин кошумчалады. «Тамак-ашта татаал углеводдор жетишсиз болгондо, клеткалардын курулуш материалы болгон белоктор түгөнөт. Бул, эгерде адам, мисалы, дан өсүмдүктөрүн, буурчак өсүмдүктөрүн жана татаал, тазаланбаган углеводдорду жебесе, анда организм өзүнүн маанилүү функцияларын колдоо үчүн булчуңдарды күйгүзүүгө аргасыз болот дегенди билдирет. Бул картаюу процессин тездетет», — деп эскертти Царкова.
