КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11 бала бакча карантинге жабылды

Санитардык-эпидемиологиялык кызматтын маалыматы боюнча, Ысык-Көл облусунда дем алуу органдарынын ооруларынын, айрыкча балдар арасында көбөйүшү катталган.

Маалыматка ылайык, жугуштуу оорулардын көрсөткүчү өткөн жылга салыштырмалуу 1,5 эсеге көбөйгөн жана аймакта сасык тумоо жана КРВИ учурларынын сезондук өсүшү башталууда.

Жергиликтүү медициналык мекемелердин маалыматы боюнча, ооруканага жаткыруулардын жана клиникага кайрылуулардын саны, айрыкча мектепке чейинки курактагы балдардын арасында көбөйгөн. Натыйжада, Ысык-Көл районундагы 11 бала бакча карантинге жабылды.

Ысык-Көлдө 11 бала бакча карантинге жабылды
Санитардык-эпидемиологиялык кызмат аймактын бардык райондорундагы кырдаалды көзөмөлдөөнү улантууда. Эгерде кырдаал андан ары начарласа, адистер кошумча мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин ишин токтотууну карап жатышат.

Дарыгерлер акыркы күндөрү катуу ооруган учурлар көп кездешкенин, айрым бейтаптардын дене табы 40 градуска чейин көтөрүлгөнүн белгилешет. Көптөр өз алдынча дарыланууга аракет кылып жатышат, бул дарыгерлердин айтымында, натыйжа бербестен, абалды начарлатат.

Дарыгерлер тургундарга сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекциялар үчүн өз алдынча дарылануу эң кооптуу каталардын бири экенин эскертип, тезинен медициналык жардамга кайрылууга чакырышат.
КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11 бала бакча карантинге жабылды
