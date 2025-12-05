Пайдалуу кеңеш: Ач карын кайсы азыктарды жегенге болбойт?

Ашказандын оорушунан сактануу үчүн жаңы капуста жана чамгыр салаттарын ач карынга жебеш керек. Бул тууралуу диетолог Наталья Мизинова NEWS.ru сайтына жазды.
Андан тышкары, диетолог эртең менен ачытылган сүт азыктарын жебеш керек деп кеңеш берет.
«Биз ар дайым тамактануубузда механикалык жана химиялык суюлтуу принциптерин карманабыз. Ошондуктан, мисалы, ач карынга коюу була жесек — жаңы капуста, чамгыр салаттары же нан ашказаныбызга механикалык зыян келтирет. Ачка ашказанга бир стакан цитрус ширесин ичүү ашказанды химиялык жактан дүүлүктүрөт. Мен бул категорияга кофени да кошот элем, анткени кофеин туз кислотасынын өндүрүшүн көбөйтөт. Бул эрозиялык гастриттин өнүгүшүнө алып келиши мүмкүн», — деп эскертти Мизинова.
Ал кошумчалагандай, эртең менен ач карынга жеген йогурт жана ичилген айран эч кандай пайда алып келбейт. Диетологдун айтымында, түнү боюу колдонулбаган жана ошондуктан коюу жана агрессивдүү консистенцияга ээ болгон ашказан ширеси бардык пайдалуу бактерияларды жок кылат.
«Ач карынга тамактанбаш керек, бирок суюктук ичүү керек. Эртең менен бир стакан жылуу суу ашказан ширесин суюлтуп, тамак сиңирүү системасын иштетүүгө жардам берет. Андан кийин тамактануу денебизге эч кандай олуттуу зыян келтирбейт», — деп жыйынтыктады Мизинова.