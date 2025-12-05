12:26
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Ач карын кайсы азыктарды жегенге болбойт?

Ашказандын оорушунан сактануу үчүн жаңы капуста жана чамгыр салаттарын ач карынга жебеш керек. Бул тууралуу диетолог Наталья Мизинова NEWS.ru сайтына жазды.

Андан тышкары, диетолог эртең менен ачытылган сүт азыктарын жебеш керек деп кеңеш берет.

«Биз ар дайым тамактануубузда механикалык жана химиялык суюлтуу принциптерин карманабыз. Ошондуктан, мисалы, ач карынга коюу була жесек — жаңы капуста, чамгыр салаттары же нан ашказаныбызга механикалык зыян келтирет. Ачка ашказанга бир стакан цитрус ширесин ичүү ашказанды химиялык жактан дүүлүктүрөт. Мен бул категорияга кофени да кошот элем, анткени кофеин туз кислотасынын өндүрүшүн көбөйтөт. Бул эрозиялык гастриттин өнүгүшүнө алып келиши мүмкүн», — деп эскертти Мизинова.

Ал кошумчалагандай, эртең менен ач карынга жеген йогурт жана ичилген айран эч кандай пайда алып келбейт. Диетологдун айтымында, түнү боюу колдонулбаган жана ошондуктан коюу жана агрессивдүү консистенцияга ээ болгон ашказан ширеси бардык пайдалуу бактерияларды жок кылат.

«Ач карынга тамактанбаш керек, бирок суюктук ичүү керек. Эртең менен бир стакан жылуу суу ашказан ширесин суюлтуп, тамак сиңирүү системасын иштетүүгө жардам берет. Андан кийин тамактануу денебизге эч кандай олуттуу зыян келтирбейт», — деп жыйынтыктады Мизинова.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353553/
Кароо: 41
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Кыш мезгилиндеги эң баалуу жемиш аталды
Пайдалуу кеңеш: КРВИ жана сасык тумоодон кантип дарылануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сасык тумоо учурунда иммунитетиңизди көтөрөт?
Пайдалуу кеңеш: Диетолог эң пайдалуу сүттү сунуштады
Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10 себеби
Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды
Пайдалуу кеңеш: Салмак кошуудан кантип сактануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар маанайды көтөрөт?
Пайдалуу кеңеш: Моюн жана белдин оорушунан кантип сактануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Күн сайын пияз жештин тогуз себеби
Эң көп окулган жаңылыктар
Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди
Жогорку Кеңеш &minus;2025: Эң&nbsp;улуусу&nbsp;69, эң&nbsp;жашы 25&nbsp;жашта Жогорку Кеңеш −2025: Эң улуусу 69, эң жашы 25 жашта
Бишкектеги тамактануучу жайларга 11&nbsp;айда 22&nbsp;миллион сом айып пул салынды Бишкектеги тамактануучу жайларга 11 айда 22 миллион сом айып пул салынды
Шайлоо &minus;2025: Чет өлкөлөрдө 25&nbsp;миңден ашык кыргызстандык добуш берди Шайлоо −2025: Чет өлкөлөрдө 25 миңден ашык кыргызстандык добуш берди
5-декабрь, жума
12:16
Пайдалуу кеңеш: Ач карын кайсы азыктарды жегенге болбойт? Пайдалуу кеңеш: Ач карын кайсы азыктарды жегенге болбой...
11:43
Кыргызстанда кызматтык сапарлар үчүн акы көбөйтүлдү
11:18
Кыргызстанда балык чарбасын жана аквакультураны өнүктүрүү борбору түзүлүүдө
11:03
Кышкы Жалпы республикалык тестирлөөгө 849 абитуриент катышты
10:22
БШКнын мүчөсү салтанаттуу иш-чарада «Манас» эпосунан үзүндү айтты