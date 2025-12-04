Пайдалуу кеңеш: Кыш мезгилиндеги эң баалуу жемиш аталды

Жаңы жылдык дасторконго мандарин жана апельсин камдап жатканда, окумуштуулар кышкы эң баалуу жемиш таптакыр башка нерсе экенине ишенишет. Ал суук мезгилде ден соолукту бир топ жакшырта алат. Бул тууралуу биохимик жана диетолог Анна Дивинская эң пайдалуу жемиш анар экенин «Чемпионат» сайтына түшүндүрдү.
«Анардын курамында пуникалагин деп аталган атайын заттар бар. Алардын антиоксиданттык күчү белгилүү көк чайдыкына караганда үч эсе күчтүү. Бул кошулмалар кан тамырларын жабыркоодон коргойт. Бул суук аба ырайында жүрөк оорусу жана инсульт коркунучу үчтөн бирге көбөйөт», — деп түшүндүрдү эксперт.
Анын айтымында, анарларда сейрек кездешүүчү пуник кислотасы — омега-5 май кислотасынын өзгөчө түрү бар. Ал организмге майларды туура сиңирүүгө жана кандагы кантты көзөмөлдөөгө жардам берет. Бул өзгөчө кышында, адамдар көп тамактанып, аз кыймылдаганда маанилүү. С витамини анардагы башка активдүү ингредиенттер менен бирге иштейт, бул күчтүү иммундук коргонууну жаратат. Синтетикалык витаминдер сыяктуу эле, ашыкча дозадан улам пайда болуу коркунучу жок.
Диетолог анарды туура жеш керектигин тактады. Оптималдуу порция — күнүнө жарым орточо жемиш же 100 мл жаңы сыгылган шире. Ширенин негизги эрежеси: шекер кошпоңуз жана шире сыгылгандан кийин 15 мүнөттүн ичинде ичиңиз — бул анын максималдуу пайдасын берет.