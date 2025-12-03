Пайдалуу кеңеш: КРВИ жана сасык тумоодон кантип дарылануу керек?

Өтө жогорку дене табы бир жумага чейин сакталып, төмөндөбөйт, коркунучтуу жөтөл кыйнайт. Ал эми катуу кулак оорусу мурда кулагы оорубагандарга да таасир этет. Бул тууралуу Aif.ru сайты жазып чыкты.
«Жыл сайын биз жаңы, кооптуу вирустун айланып жүргөнү тууралуу угабыз. Аны ким аныктаган? Он жыл бою вирус эски болчу, эми ал жаңы болуп чыга келет. Сүрөттөлгөн бардык даттануулар — дене табынын көтөрүлүшү, кулак оорусу, тамак оорусу жана жөтөл — кеңири таралган курч респиратордук вирустук инфекциянын белгилери. Былжыр челдин шишип кетиши кулактын оорусуна алып келет. Жөтөл — ар кандай респиратордук инфекциянын мүнөздүү белгиси. Сезгенүү мурунга, кулакка жана тамакка таасир этет, анткени алардын баары бири-бирине жакын жайгашкан», — деди профессор Павел Воробьев.
Дарыгер оорунун белгилери чындап эле өзгөрүшү мүмкүн экенин белгиледи. Бир ай мурун бир симптом болгон, азыр башкасы пайда болду. Бирок, бул күз-кыш мезгилинде, бир вирус башкаларга караганда активдүү болуп калганда көп кездешет. Бирок алардын баары курч вирустук респиратордук инфекциялар катары классификацияланат. Кайсынысы сиздин ооруңузду жаратып жатканын аныктоого аракет кылуунун мааниси жок. Вирустар көп гана эмес, ар биринин ар кандай штаммдары жана түрлөрү болушу мүмкүн. Ар бири ар кандай симптомдорду жаратууга жөндөмдүү. Белгилүү бир симптомдордун жыйындысы ар дайым белгилүү бир патогенге мүнөздүү деп айтуу мүмкүн эмес. Ошондой эле, жеке реакцияларды унутпаңыз. Кээ бир адамдар үч-беш күнгө чейин оорушат, ал эми башкалары бир жумага созулат.
Айрым адамдарга кыям кошулган чай керек, ал эми башкаларына антикоагулянттар керек.
«Дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок. Эгерде сизде курч респиратордук вирустук инфекциянын белгилери байкалса, симптоматикалык терапия сунушталат. Көп суюктук ичиңиз. Чай кошулган кыям жана бал суук тийүүнүн эң жакшы каражаты болуп саналат», — деп кеңеш берет дарыгер.