13:20
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: КРВИ жана сасык тумоодон кантип дарылануу керек?

Өтө жогорку дене табы бир жумага чейин сакталып, төмөндөбөйт, коркунучтуу жөтөл кыйнайт. Ал эми катуу кулак оорусу мурда кулагы оорубагандарга да таасир этет. Бул тууралуу Aif.ru сайты жазып чыкты.

«Жыл сайын биз жаңы, кооптуу вирустун айланып жүргөнү тууралуу угабыз. Аны ким аныктаган? Он жыл бою вирус эски болчу, эми ал жаңы болуп чыга келет. Сүрөттөлгөн бардык даттануулар — дене табынын көтөрүлүшү, кулак оорусу, тамак оорусу жана жөтөл — кеңири таралган курч респиратордук вирустук инфекциянын белгилери. Былжыр челдин шишип кетиши кулактын оорусуна алып келет. Жөтөл — ар кандай респиратордук инфекциянын мүнөздүү белгиси. Сезгенүү мурунга, кулакка жана тамакка таасир этет, анткени алардын баары бири-бирине жакын жайгашкан», — деди профессор Павел Воробьев.

Дарыгер оорунун белгилери чындап эле өзгөрүшү мүмкүн экенин белгиледи. Бир ай мурун бир симптом болгон, азыр башкасы пайда болду. Бирок, бул күз-кыш мезгилинде, бир вирус башкаларга караганда активдүү болуп калганда көп кездешет. Бирок алардын баары курч вирустук респиратордук инфекциялар катары классификацияланат. Кайсынысы сиздин ооруңузду жаратып жатканын аныктоого аракет кылуунун мааниси жок. Вирустар көп гана эмес, ар биринин ар кандай штаммдары жана түрлөрү болушу мүмкүн. Ар бири ар кандай симптомдорду жаратууга жөндөмдүү. Белгилүү бир симптомдордун жыйындысы ар дайым белгилүү бир патогенге мүнөздүү деп айтуу мүмкүн эмес. Ошондой эле, жеке реакцияларды унутпаңыз. Кээ бир адамдар үч-беш күнгө чейин оорушат, ал эми башкалары бир жумага созулат.

Айрым адамдарга кыям кошулган чай керек, ал эми башкаларына антикоагулянттар керек.

«Дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок. Эгерде сизде курч респиратордук вирустук инфекциянын белгилери байкалса, симптоматикалык терапия сунушталат. Көп суюктук ичиңиз. Чай кошулган кыям жана бал суук тийүүнүн эң жакшы каражаты болуп саналат», — деп кеңеш берет дарыгер.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353250/
Кароо: 111
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сасык тумоо учурунда иммунитетиңизди көтөрөт?
Пайдалуу кеңеш: Диетолог эң пайдалуу сүттү сунуштады
Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10 себеби
Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды
Пайдалуу кеңеш: Салмак кошуудан кантип сактануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар маанайды көтөрөт?
Пайдалуу кеңеш: Моюн жана белдин оорушунан кантип сактануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Күн сайын пияз жештин тогуз себеби
Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сууктаганда тезирээк айыгууга жардам берет?
Пайдалуу кеңеш: Суукта өпкөнү коргоого кайсы жемиштер жардам берет?
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда
Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги &#8470;&nbsp;1123 шайлоо тилкесинде добуш берди Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги № 1123 шайлоо тилкесинде добуш берди
Шайлоо-2025: Саат&nbsp;14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19&nbsp;пайызды түздү Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
3-декабрь, шаршемби
13:06
Жолго таштанды ыргыткан айдоочуга айып пул салынды Жолго таштанды ыргыткан айдоочуга айып пул салынды
12:13
Каракол зоопаркында ламанын ботосу туулду
12:04
Пайдалуу кеңеш: КРВИ жана сасык тумоодон кантип дарылануу керек?
11:26
Аламүдүндө 111 млн сомдук бала бакча жана бир гектар жер мамлекетке кайтарылды
11:10
Акыркы 11 айда 562 тонна жүктү Кыргызстанга киргизүүгө тыюу салынды