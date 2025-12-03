Олимпиада-2026: Орусиянын Мамдумасы Олимпиадага катышуучулардын санын жарыялады

Россиянын Мамлекеттик Думасы 2026-жылкы Олимпиада оюндарына катышуучулардын санын жарыялады. Бул тууралуу орусиялык ЖМКлары жазып чыгышты.
Мамлекеттик Думанын депутаты жана Олимпиада чемпиону Светлана Журова 2026-жылы Италияда өтө турган Олимпиада оюндарына орусиялык канча спортчу катышаарын алдын ала билдирди.
Ал Эл аралык Олимпиада комитети Олимпиада оюндарына жолдомо алган айрым орусиялык спортчуларды четке кагышы мүмкүн экенин белгиледи. Анын айтымында, квалификация дайыма эле оюндарга катышууну кепилдик бербейт.
«Азыркы кырдаалда 20дан аз спортчу болот деген тилек бар. Эл аралык Олимпиада комитети биздин спортчуларды кайрадан карап чыгып, талаптарга жооп бербегендиги үчүн кээ бир критерийлерди иштеп чыгат. Андан кийин эмне үчүн алар белгилүү бир спортчуну жактырбаганын түшүндүрөт. Алар, балким, мурунку оюндардагыдай эле, бир нерсе ойлоп табышат», — деп билдирген.
Мурда Орусиянын спорт министри Михаил Дегтярев 2026-жылкы Кышкы Олимпиада оюндарына 20га чейин орусиялык спортчу катыша аларын билдирген.