Кыргызстанда бир жумада КРВИ жана сасык тумоонун 36 миңден ашык учуру катталды

24-ноябрдан 30-ноябрга чейинки убакта Кыргызстанда 36 миңден ашык курч респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоо расмий түрдө катталды. Бул тууралуу Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин эпидемиологиялык бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева журналисттерге билдирди.
Анын айтымында, оорунун көрсөткүчү мурунку жумага салыштырмалуу эки эседен ашык көбөйгөн.
Жуктуруп алгандардын 70 пайыздан ашыгы 14 жашка чейинки балдар.
Динара Оторбаева Бишкекте 25ке жакын жана Чүй облусунда 30га жакын бала бакча карантинге байланыштуу жабылганын белгиледи. Ошто беш мектеп толугу менен онлайн окутууга өттү. Ал эми алтоосунда жеке класстар аралыктан окутууга, Баткенде айрым мектептер да айрым класстар үчүн онлайн окутууга өтүшкөн.
Мэриянын маалыматы боюнча, Бишкекте билим берүү мекемелерине мониторинг жүргүзүлүүдө. Зарыл болгон учурда, борбор калаанын Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борбору буйрук чыгарат, андан кийин балдар карантинге алынат. Мындай чечимдер жергиликтүү деңгээлде кабыл алынат.
Адистердин айтымында, республикада тараган негизги сасык тумоо түрлөрү — Гонконг сасык тумоосу деп аталган A/H3N2, В сасык тумоосу жана COVID-19. Курч респиратордук вирустук инфекциялардын (ЖРВИ) арасында риновирус, аденовирус, парагрипп жана башкалар бар.
Медицина кызматкерлери төмөнкүлөрдү сунуштайт:
- Эл көп топтолгон жерлерден (концерттер, соода борборлору) алыс болуңуз;
- Мүмкүн болсо, коомдук транспортту колдонууну азайтыңыз;
- Медициналык бет каптарды жана колду дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуңуз;
Симптомдордун биринчи белгилери байкалганда, үйдө болуңуз жана балдарды мектепке же бала бакчага жөнөтпөңүз, бул башкаларга жана курдаштарына топтордо жана класстарда жугузуп албоо үчүн керек.
Эгерде КРВИ же сасык тумоонун белгилери пайда болсо, адистер алгач ооруканаларга эмес, жергиликтүү клиникаларга кайрылууну сунушташат. Үй-бүлөлүк медицина борборлору жуманын иш күндөрү саат 20:00гө чейин иштейт. Ал эми дем алыш күндөрү нөөмөттө турган дарыгерлер бар.