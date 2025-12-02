12:13
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сасык тумоо учурунда иммунитетиңизди көтөрөт?

Күз мезгили организмдин табигый коргонуусун бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Бул тууралуу NEWS.ru сайты жазууда.

Витаминдерге жана антиоксидантка бай мезгилдүү тамактар ​​иммундук системаны суук аба ырайына даярдоого жардам берет. Аларды күнүмдүк рационуңузга киргизүү вирустарга жана сасык тумоого каршы ишенимдүү тосмо түзөт.

Төмөндөгү азыктар сасык тумоо учурунда иммунитетиңизди көтөрөт:

  1. Туздалган капуста рекорддук өлчөмдө С витаминин жана пробиотиктерди камтыйт.
  2. Ашкабак А витаминине айланган бета-каротинге бай.
  3. Сарымсак менен пиязда вируска каршы касиетке ээ фитонциддер бар.
  4. Ит чайы С витаминине болгон күнүмдүк керектөөнү камсыздайт.
  5. Жаңгактын курамында иммундук система үчүн маанилүү болгон цинк жана селен бар.
  6. Чычырканак Е жана С витаминдеринин табигый булагы болуп саналат.
  7. Имбирь жылытуу жана сезгенүүгө каршы касиетке ээ.

Булардын эффективдүүлүгүнүн сыры бул азыктарды ар кандай формада үзгүлтүксүз керектөөдө. Жөн гана аларды салаттарга, суусундуктарга кошуңуз же өзүнчө тамак катары жеңиз.
