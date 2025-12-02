КРВИ жана сасык тумоо көбөйдү. Бишкектеги клиникалар саат 8:00гө чейин иштөөдө

КРВИ жана сасык тумоо учурларынын көбөйүшүнө байланыштуу, Бишкектеги үй-бүлөлүк медицина борборлору да иштөө убактысын өзгөртүштү.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, клиникалар төмөнкүчө иштейт:
- Дүйшөмбүдөн жумага чейин: эртең мененки 8:00дөн кечки 8:00гө чейин;
- Ишемби: эртең мененки 8:00дөн кечки 6:00гө чейин;
- Жекшемби: эртең мененки 8:00дөн түштөн кийинки 2:00гө чейин.
Буга чейин мэрдин орун басары Виктория Мозгачева бейтаптардын агымын көзөмөлдөө үчүн Бишкектин № 1 үй-бүлөлүк медицина борборуна барган.
«Саламаттыкты сактоо министрлигинин чечими менен дарыгерлер бейтаптарга өз убагында консультация берүү үчүн кечки саат 8:00гө чейин нөөмөттө турушат. Көрүнүп тургандай, коридор таптакыр бош, келгендер жок». Себеби, көптөгөн ата-энелер оорулуу балдарын дароо ооруканаларга — жугуштуу оорулар ооруканаларына, үчүнчү балдар ооруканасына же Жал (Эне жана баланын ден соолугун коргоо боюнча улуттук борбор) ооруканасына алып барышат. «Биз жарандарга алгач клиникага кайрылышы керектигин, ал жерден жардам жана өз убагында дары-дармек алуу керектигин бир нече жолу эскерттик», — деди ал.
Кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун көрсөткүчтөрү өсүүдө, бала бакчалар карантинге жабылууда, мектептер онлайн окутууга өтүүдө. Борбор калаанын ооруканаларында кошумча оорукана орундары ачылууда, бирок медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги байкалууда.