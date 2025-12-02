10:39
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Кыргызча

КРВИ жана сасык тумоо көбөйдү. Бишкектеги клиникалар саат 8:00гө чейин иштөөдө

КРВИ жана сасык тумоо учурларынын көбөйүшүнө байланыштуу, Бишкектеги үй-бүлөлүк медицина борборлору да иштөө убактысын өзгөртүштү.

Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, клиникалар төмөнкүчө иштейт:

  • Дүйшөмбүдөн жумага чейин: эртең мененки 8:00дөн кечки 8:00гө чейин;
  • Ишемби: эртең мененки 8:00дөн кечки 6:00гө чейин;
  • Жекшемби: эртең мененки 8:00дөн түштөн кийинки 2:00гө чейин.

Буга чейин мэрдин орун басары Виктория Мозгачева бейтаптардын агымын көзөмөлдөө үчүн Бишкектин № 1 үй-бүлөлүк медицина борборуна барган.

«Саламаттыкты сактоо министрлигинин чечими менен дарыгерлер бейтаптарга өз убагында консультация берүү үчүн кечки саат 8:00гө чейин нөөмөттө турушат. Көрүнүп тургандай, коридор таптакыр бош, келгендер жок». Себеби, көптөгөн ата-энелер оорулуу балдарын дароо ооруканаларга — жугуштуу оорулар ооруканаларына, үчүнчү балдар ооруканасына же Жал (Эне жана баланын ден соолугун коргоо боюнча улуттук борбор) ооруканасына алып барышат. «Биз жарандарга алгач клиникага кайрылышы керектигин, ал жерден жардам жана өз убагында дары-дармек алуу керектигин бир нече жолу эскерттик», — деди ал.

Кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоонун көрсөткүчтөрү өсүүдө, бала бакчалар карантинге жабылууда, мектептер онлайн окутууга өтүүдө. Борбор калаанын ооруканаларында кошумча оорукана орундары ачылууда, бирок медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги байкалууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353099/
Кароо: 66
Басууга
Теги
КРВИ жана сасык тумоо көбөйдү. Бишкекте 25ке жакын бала бакча карантинге жабылды
КРВИ сезону күчөдү: Бишкекте онго жакын бала бакча карантинге жабылды
Гүлжигит Алиев: «Бишкекте КРВИ менен ооругандардын саны көбөйүүдө»
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо 1,6 эсеге жогорулады
КРВИ учурлары көбөйдү. Мектептерде карантин киргизилиши мүмкүнбү?
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо менен ооругандардын саны өсүүдө
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоого чалдыккандар көбөйдү
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо боюнча эпидемиологиялык абал туруктуу
Кыргызстанда сасык тумоого каршы эмдөө иштери башталды
Кыргызстанда бир жумада КРВ инфекцияларынын 5300дөн ашуун учуру катталды
Эң көп окулган жаңылыктар
29-ноябрга карата аба ырайы 29-ноябрга карата аба ырайы
УКМК Токмоктогу&nbsp;7,2&nbsp;га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды УКМК Токмоктогу 7,2 га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды
Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат
Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10&nbsp;себеби Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10 себеби
2-декабрь, шейшемби
10:25
Кыргызстанда бир суткада 27 өрт кырсыгы катталды Кыргызстанда бир суткада 27 өрт кырсыгы катталды
10:14
КРВИ жана сасык тумоо көбөйдү. Бишкектеги клиникалар саат 8:00гө чейин иштөөдө
09:43
Бүгүнкү доллардын курсу
09:33
Golden Boy −2025: Дүйнөнүн эң мыкты жаш футболчусу аныкталды
09:19
Бишкек мэри жаңы жылдык кече уюштурууга, белек берүүгө тыюу салды
1-декабрь, дүйшөмбү
17:15
Алтын зер буюмдарын Кыргызстанга мыйзамсыз алып кирүүгө бөгөт коюлду
16:30
КРВИ жана сасык тумоо көбөйдү. Бишкекте 25ке жакын бала бакча карантинге жабылды
16:15
Кыштын биринчи күнү. Бишкекти коюу түтүн каптап турат