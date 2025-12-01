Пайдалуу кеңеш: Диетолог эң пайдалуу сүттү сунуштады

Диетолог Хуанми Понс эң пайдалуу сүттүн түрүн атады. Бул тууралуу Lenta.ru сайты жазууда.
Диетологдун айтымында, чоңдор сүт ичүүдөн алыс болушу керек. Анткени ал тамак сиңирүү көйгөйлөрүн жаратышы мүмкүн. Бул азыктан баш тарта албагандар үчүн дарыгер таза сүттү тандоону сунуштады. Себеби таза сүт бардык сүттөрдүн ичинен эң аз иштетилгени жана ошондуктан эң табигый сүт экенин түшүндүрдү.
Дарыгер дүкөндөрдүн текчелеринде жарым майсыз жана майсыз сүттү сактоого чакырды. Ошондой эле соя жана бадам сүтүнөн баш тарткан жакшы. Өсүмдүк негизиндеги сүттөргө келсек, алардын курамында адатта стабилизаторлор, консерванттар жана башка зыяндуу заттар бар экенин дарыгер баса белгиледи.