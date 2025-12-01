12:47
Лионель Месси венгриялык футболчу Пушкаштын рекордун жаңылады

Аргентиналык футболчу Лионель Месси «Интер Майами» менен «Нью-Йорк Сити» футбол клубдарынын ортосундагы беттеште 405-пас берүүсүн жасап, дагы бир рекорд койду. RBC маалыматы боюнча, мурунку дүйнөлүк рекорд венгриялык оюнчу Ференц Пушкашка таандык болчу.

Лионель Месси 67-мүнөттө 19 жаштагы Матео Сильветтиге голдук пас берип, ал үй ээлеринин үчүнчү голун киргизди. Ал муну менен эле токтоп калбастан, MLS плей-оффунда Чыгыш конференциясын жеңип, карьерасындагы 47-титулду жеңип алды.

Интернеттен алынды
Лионель Месси рекорд жаңылады

Эске салсак, аргентиналык футболчу дүйнөдөгү эң көп сыйлык алган оюнчу болуп саналат. Анын мурдагы командалашы, карьерасын аяктаган Дани Алвес 43 кубок менен экинчи орунда турат.
