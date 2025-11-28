Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10 себеби

1. Гемоглобинди көбөйтөт. Анардын эң белгилүү касиети — аз кандуулукка каршы күрөшүү жөндөмү болуп саналат. Аз кандуулук үчүн эки ай бою күнүнө үч маал, тамактан 30 мүнөт мурун 0,5 стакан суюлтулган анар ширесин ичиңиз.
2. Кан басымын төмөндөтөт. Анардын уруктары гипертониясы барлардын кан басымын абдан акырын төмөндөтөт. Ал эми чайга кошулган кургатылган анар кабыкчалары нерв системасын тынчтандырууга, басаңдатууга жана уйкуну жакшыртууга жардам берет.
3. Гормоналдык активдүүлүктү жогорулатат. Анардын уруктарында организмдеги гормоналдык тең салмактуулукту калыбына келтирүүчү майлар бар. Ошондуктан, анардын уруктарын түкүрбөңүз . Аларды, айрыкча, башыңыз ооруса же менопауза учурунда жешиңиз керек.
4. Оозду жана тамакты дезинфекциялайт. Анардын кабыгынан же анын ширесинен жасалган кайнатма (тамак ооруганда жана фарингитте) жана оозду (гингивит жана стоматитте) чайкоо үчүн колдонулат. Танниндер ооруну басаңдатат, ал эми органикалык кислоталар инфекцияларды өлтүрөт.
5. Инсулинди алмаштырыңыз. Анар — кант диабети менен ооругандар үчүн гана эмес, пайдалуу да болгон бир нече таттуулардын бири. Муну ишке ашыруу үчүн тамактанар алдында күнүнө төрт жолу 60 тамчы шире ичиңиз. Үчүнчү күнү кандагы канттын деңгээли бир топ төмөндөйт
6. Радиацияны жок кылат. Анар ширеси радиоактивдүү изотоптор менен иштеген же радиациялык нурлануу көп болгон аймактарда жашагандар үчүн абдан пайдалуу болуп саналат.
7. Терини айыктырат. Майлуу териңиз, безетки же ириңдүү бүдүрлөр барбы? Май же зайтун майы менен бир аз куурулган, майдаланган анар кабыгынан маска жасаңыз. Аны муздаткычта сактап, териңизге жумасына эки жолудан ашык эмес сүйкөңүз. Кургатылган анар кабыгын күйүктөрдү, жаракаларды жана тырыктарды дарылоо үчүн натыйжалуу колдонсо болот.
8. Курттарды жок кылат. Бышкан анар кабыгында пелтьерин, изопелтиерин жана метилизопелтиерин алкалоиддери бар, алар күчтүү антигельминттик касиетке ээ. Курттарды жок кылуу үчүн, 40-50 г майдаланган анар кабыгын 400 г муздак сууга 6 саат демдеп, андан кийин суюктуктун жарымы бууланганча кайнатыңыз. Муздатылган чайды чыпкалап, бир сааттын ичинде аз-аздан ууртап ичиңиз. Бир сааттан кийин ич алдыруучу дары ичип, 4-5 сааттан кийин клизма жасаңыз.
9. Ич өткөктүн алдын алат. Анардын кабыгы жана мөмөсүнүн кургатуучу касиети бар, ошондуктан алар ич өткөктү, колитти жана энтероколитти дарылоодо колдонулат. Чоңдор кабыкты кургатып, эзип, тамактангандан кийин күнүнө үч жолу бир чымчым ичиши керек. Балдар жаңы сыгылган ширени суу менен жарымына чейин суюлтуп ичсе болот. Жугуштуу ич өткөк үчүн анардын кабыгындагы полифенолдор дизентерия бактерияларынын жана башка козгогучтардын өсүшүн натыйжалуу азайтат.
10. Сезгенүүнү басаңдатат. Анардын кабыгынын кайнатмасы ар кандай сезгенүү ооруларына (бөйрөк, боор, кулак жана көз, муундар жана гинекологиялык органдар) пайдалуу. Аны төмөнкүдөй даярдаңыз: 2 чай кашык майдаланган кабыкты 1 стакан ысык сууга куюп, 30 мүнөт жай отто кайнатыңыз, чыпкалап, сыгып, кайнак суу менен баштапкы консистенцияга чейин аралаштырыңыз. Күнүнө 2-3 жолу 50 г тамактан 30 мүнөт мурун ичиңиз.