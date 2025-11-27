13:37
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды

Сарымсак микробдор жана сезгенүүлөр менен күрөшүүгө жардам берет, бирок суук тийүүнү айыктырбайт. Бул тууралуу Диетолог Алекса Муллейн Daily Mail гезитине берген маегинде эскертти.

Эксперт сарымсактын сезгенүүгө каршы жана микробго каршы касиеттери аллицин деп аталган затка байланыштуу экенин белгиледи. Ал ошондой эле сарымсак иммундук функцияны колдоого жардам берген С жана В6 витаминдерине бай экенин билдирди.

«Сарымсак суук тийүү жана сасык тумоо үчүн абдан пайдалуу, бирок аны жалгыз дары катары кабыл алууга болбойт», — деди диетолог.

Дарыгер эң пайдалуу тамак-ашты дайыма жеп туруу тез айыгууга жардам бербестен, денеге зыян келтирерин баса белгиледи. Ал суук тийүүнүн алдын алуу үчүн, ошондой эле оору учурунда жана андан кийин мүмкүн болушунча көп ар кандай мөмө-жемиштерди жеш керек экенин баса белгиледи. Ал ошондой эле диетага жогорку сапаттагы белок жана пайдалуу майлар кириши керек деп сунуштады. «Бул организмди дени сак иммундук системаны колдоо үчүн керектүү курулуш материалдары менен камсыз кылат», — деп түшүндүрдү ал.

Мындан тышкары, диетолог сарымсакты пайдалуу кылган аллицин көп өлчөмдө ооруну, ичтин көбүшүн, газдын көбөйүшүн жана зарнаны пайда кылышы мүмкүн экенин эскертти. Муллейн ашказан-ичеги жолдору сезгич адамдар үчүн кээде бул симптомдордун баарын козгоо үчүн бир аз гана сарымсак жетиштүү экенин кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352475/
Кароо: 54
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Салмак кошуудан кантип сактануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар маанайды көтөрөт?
Пайдалуу кеңеш: Моюн жана белдин оорушунан кантип сактануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Күн сайын пияз жештин тогуз себеби
Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сууктаганда тезирээк айыгууга жардам берет?
Пайдалуу кеңеш: Суукта өпкөнү коргоого кайсы жемиштер жардам берет?
Пайдалуу кеңештер: Күчтүү жүрөк үчүн кандай жемиштерди жеш керек?
Пайдалуу кеңеш: Түнкү тамактануунун заяндары
Пайдалуу кеңеш: Компьютерде зыянсыз канча саат отурса болот?
Пайдалуу кеңеш: Кышында тамактануунун эрежелери кандай?
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
27-ноябрь, бейшемби
13:21
Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таас...
12:52
Бишкекте ЖККУнун жыйыны башталды
11:46
Кыргызстанда бир суткада 53 өрт кырсыгы катталды
11:15
Данияр Амангелдиев: Күйүүчү май боюнча көйгөй жок, Россия менен келишим түзүлдү
10:35
Криштиану Роналду Мадрид шаарында жаңы клуб ачты