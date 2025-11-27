Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды

Сарымсак микробдор жана сезгенүүлөр менен күрөшүүгө жардам берет, бирок суук тийүүнү айыктырбайт. Бул тууралуу Диетолог Алекса Муллейн Daily Mail гезитине берген маегинде эскертти.
Эксперт сарымсактын сезгенүүгө каршы жана микробго каршы касиеттери аллицин деп аталган затка байланыштуу экенин белгиледи. Ал ошондой эле сарымсак иммундук функцияны колдоого жардам берген С жана В6 витаминдерине бай экенин билдирди.
«Сарымсак суук тийүү жана сасык тумоо үчүн абдан пайдалуу, бирок аны жалгыз дары катары кабыл алууга болбойт», — деди диетолог.
Дарыгер эң пайдалуу тамак-ашты дайыма жеп туруу тез айыгууга жардам бербестен, денеге зыян келтирерин баса белгиледи. Ал суук тийүүнүн алдын алуу үчүн, ошондой эле оору учурунда жана андан кийин мүмкүн болушунча көп ар кандай мөмө-жемиштерди жеш керек экенин баса белгиледи. Ал ошондой эле диетага жогорку сапаттагы белок жана пайдалуу майлар кириши керек деп сунуштады. «Бул организмди дени сак иммундук системаны колдоо үчүн керектүү курулуш материалдары менен камсыз кылат», — деп түшүндүрдү ал.
Мындан тышкары, диетолог сарымсакты пайдалуу кылган аллицин көп өлчөмдө ооруну, ичтин көбүшүн, газдын көбөйүшүн жана зарнаны пайда кылышы мүмкүн экенин эскертти. Муллейн ашказан-ичеги жолдору сезгич адамдар үчүн кээде бул симптомдордун баарын козгоо үчүн бир аз гана сарымсак жетиштүү экенин кошумчалады.