Пайдалуу кеңеш: Салмак кошуудан кантип сактануу керек?

Ашыкча салмак көйгөйү көбүнчө ашыкча тамактануу менен гана эмес, тамак-аш тандоо менен да байланыштуу болот. Муну Пирогов университетинин клиникалык медицина институтунун амбулатордук терапия кафедрасынын доценти Александр Врублевский түшүндүрдү.
Арыктоо үчүн диеталардын ордуна, дарыгер жөнөкөй жана натыйжалуу системага көңүл бурууну сунуштады. Ал «Аш эрежесине» негизделген: порциянын жарымы жашылчалар, төрттөн бири белок (тоок эти, балык, тофу), ал эми калган төрттөн бири татаал углеводдор (гречка, күрөң күрүч) болушу керек.
Ошондой эле канттуу суусундуктарды алып салуу жана суу ичүү, ошондой эле кайра иштетилген азыктарды ак нандын ордуна дан эгиндеринен жасалган нан жана ширенин ордуна жемиштер сыяктуу бүтүн азыктар менен алмаштыруу маанилүү экендигин белгиледи.
Дарыгердин айтымында, бул ыкма убактылуу арыктоого гана эмес, ошондой эле салмакты башкаруу үчүн узак мөөнөттүү тамактануу системасын түзүүгө да жардам берет.