09:32
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Кыргызча

Дүйнө чемпионаты −2026: Чүчүкулак үчүн себеттер бекитилди

Эл аралык футбол федерациясы (ФИФА) 2026-жылкы Дүйнөлүк чемпионаттын чүчүкулак үчүн себеттерди бекитти. Бул тууралуу спорттук уюмдун расмий сайтында жарыялады.

Турнирге жолдомо алган 39 команда 19-ноябрда жарыяланган рейтингге жараша төрт себетке бөлүндү. Ар биринде 12 команда бар. 4-себеттеги алты команда азырынча аныктала элек. Анткени континенттер аралык беттештер жана УЕФАнын плей-офф оюндары март айында өтөт.

1-себет: Канада, Мексика, АКШ, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

2-себет: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Түштүк Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

3-себет: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Өзбекстан, Катар, Сауд Арабиясы, Түштүк Африка.

4-себет: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Жаңы Зеландия, УЕФАнын А плей-оффунун жеңүүчүсү, УЕФАнын В плей-оффунун жеңүүчүсү, УЕФАнын С плей-оффунун жеңүүчүсү, УЕФАнын D плей-оффунун жеңүүчүсү, Континенттер аралык беттештердин 1 жеңүүчүсү, Континенттер аралык беттештердин 2 жеңүүчүсү.

2026-жылкы Дүйнөлүк Чемпионаттын чүчүкулак тартуу аземи 5-декабрда Вашингтондо өтөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352253/
Кароо: 119
Басууга
Теги
Бокс тарыхындагы эң чоң гонорарды ким алган?
CAFA U-18: Кыргызстандык айымдар командасы Түркмөнстанды жеңди
ФИФАнын рейтинги: Кыргызстандын футбол боюнча курамасы бир баскычка көтөрүлдү
Ислам тилектештик оюндары. Айпери Медет кызы алтын медаль жеңип алды
Ислам тилектештик оюндары. Арууке Кадырбек кызы коло байгеге ээ болду
Криштиану Роналду Ак үйдө Дональд Трамптын үй-бүлөсү менен жолугушту
U-17: Бишкекте футбол боюнча Азия кубогунун тандоо оюндары өтөт
Манас Кубогу. Кыргызстандын жаштар курама командасы (U-23) экинчи орунду ээледи
Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы (U-17) Португалияны жеңди
Ислам тилектештик оюндарында Акжол Махмудов алтын медалга ээ болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
26-ноябрь, шаршемби
09:31
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:02
Чакан бизнести өнүктүрүү: Минскте Кыргызстан менен түз байланыштар талкууланды
08:48
Борбор Азия өлкөлөрүндө чекене соода жүгүртүү 100 миллиард доллардан ашты
08:14
Луврдагы каракчылык: Дагы бир шектүү кармалды
08:00
Дүйнө чемпионаты −2026: Чүчүкулак үчүн себеттер бекитилди
25-ноябрь, шейшемби
17:30
26-ноябрга карата аба ырайы
16:14
Ош шаарындагы башкы көчөлөрдүн бирине Абай Кунанбаевдин ысымы ыйгарылды
15:30
Мамлекеттик кызматкерлерге үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынганы эскертилди
15:14
УКМК «Ысык-Ата» санаторийинде коррупциялык схеманы аныктады