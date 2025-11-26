01:47
Кыргызча

Владимир Путин мамлекеттик сапары менен Бишкекке келди

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Владимир Путин мамлекеттик сапары менен Бишкекке келди

Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин мамлекеттик сапары менен Кыргызстанга келди. Жогорку мейманды «Манас» эл аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды.

Флагштокторго эки өлкөнүн туулары илинип, килем төшөлүп, Ардак кароол тизилген.

Перрондо улуттук боз үйлөр тигилип, этно-жоокерлер алгыр куштар жана тайгандар менен көчмөн эл маданиятынын элементтерин чагылдырышты.

Андан соң мамлекет башчылар үчүн эки элдин музыкалык чыгармаларын аткарган кыргыз артисттеринин катышуусундагы чакан концерттик программа тартууланды.

Мамлекеттик сапардын жүрүшүндө Кыргызстан менен Россиянын лидерлери эртең, 26-ноябрда эки жактуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди жана стратегиялык өнөктөштүк духундагы кызматташтыкты мындан ары чыңдоо перспективаларын талкуулашат.

Ошондой эле бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда.
