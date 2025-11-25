13:19
Владимир Путиндин Бишкек сапары. Делегациянын курамында кимдер бар? Тизме

Орусиянын президенти Владимир Путин 25-27-ноябрда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Бул маалыматты Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков тастыктагандыгын ТАСС жазып чыкты.

Маалыматка ылайык, программа бүгүн кечинде башталат. Президент Садыр Жапаров Владимир Путинди кире бериште тосуп алат. Эки мамлекет башчысы Жеңиш аянтындагы түбөлүк отко гүлчамбар коюшат. Андан кийин Ала-Арча мамлекеттик резиденциясында бейрасмий баарлашуусун улантышат.

Сапардын расмий бөлүгү 26-ноябрда «Ынтымак Ордо» сарайында өтөт. Ал жерде тосуп алуу аземи жана тар жана кеңейтилген форматтарда орус-кыргыз сүйлөшүүлөрү өтөт. Лидерлер саясий, соода-экономикалык, энергетикалык, гуманитардык жана башка тармактардагы негизги маселелерди талкуулашат.

Юрий Ушаков эки делегациянын мүчөлөрү тең соода, энергетика, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана миграция сыяктуу белгилүү бир багыттар боюнча баяндамаларды жасай турганын белгиледи.

Владимир Путин менен Бишкекте төмөнкүлөр коштоп келет:

  • Вице-премьер-министр Алексей Оверчук;
  • Ички иштер министри Владимир Колокольцев;
  • Спорт министри — Михаил Дегтярев,
  • Саламаттыкты сактоо министри — Михаил Мурашко,
  • Транспорт министри — Андрей Никитин,
  • Экономикалык өнүктүрүү министри — Максим Решетников,
  • Илим министри — Валерий Фальков,
  • Энергетика министри — Сергей Цивилев;
  • Президенттик администрациянын өкүлдөрү: Юрий Ушаков, Дмитрий Песков жана Максим Орешкин;
  • Роспотребнадзордун башчысы Анна Попова;
  • Борбордук банктын төрайымы Эльвира Набиуллина;
  • Росатомдун башкы директору Алексей Лихачев;
  • Аскердик-техникалык кызматташтык боюнча федералдык кызматтын башчысынын орун басары Михаил Бабич;
  • Ишкерлердин өкүлдөрү — Роман Абрамович, Муса Бажаев, Петр Фрадков жана башкалар.

Сүйлөшүүлөрдөн кийин президенттер союздаштык жана стратегиялык мамилелерди тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүүгө, ошондой эле билим берүү, экономика, саламаттыкты сактоо, миграция жана санитардык-эпидемиологиялык коопсуздук жаатындагы өкмөттөр аралык жана коммерциялык келишимдердин пакетине кол коюшат. Андан кийин алар билдирүүлөрдү жасашат. Мамлекеттик сапардын программасы расмий кабыл алуу менен аяктайт.

27-ноябрда Бишкекте ЖККУнун Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясы өтөт.
