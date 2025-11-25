11:45
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар маанайды көтөрөт?

Маанайыңызды тамактануу аркылуу жакшырта аласыз. Бул тууралуу диетолог Анна Демина

RuNews24.ru сайтына билдирди.

Диетолог рационуңузга «бакыт гормондорунун» синтезин стимулдаган азыктарды кошууну сунуштайт:

  • ​​ Бай азыктарга жумуртка, сүт азыктары, сыр, жаңгактар ​​жана уруктар кирет. Бул аминокислота серотониндин, «кубаныч гормонунун» кайнагы болуп саналат.
  • Дан жана буурчак өсүмдүктөрүнө сулу, гречка, буурчак жана нокот кирет. Алар кандагы канттын деңгээлин турукташтырып, мээнин энергиясын колдойт.
  • Ачык түстөгү мөмө-жемиштерге жана жашылчаларга кызылча, сабиз, ашкабак, калемпир, цитрус жемиштери, шабдалы жана өрүк кирет. Ачык түстөр денеге витаминдерди берет жана көзгө пайдалуу.
  • Башка пайдалуу азыктарга банан, авокадо, ананас, кара шоколад жана тофу кирет. Алар эмоционалдык тең салмактуулукту сактоого жана стрессти азайтууга жардам берет.

Диетологдун кеңеши: ар бир тамакка ар кандай түстөгү азыктарды, анын ичинде жаңгактарды жана дан өсүмдүктөрүн кошуңуз. Бул жөнөкөй адат маанайыңызды көтөрүп, жашооңузга позитивдүү маанай тартуулайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352115/
