Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар маанайды көтөрөт?

Маанайыңызды тамактануу аркылуу жакшырта аласыз. Бул тууралуу диетолог Анна Демина
RuNews24.ru сайтына билдирди.
Диетолог рационуңузга «бакыт гормондорунун» синтезин стимулдаган азыктарды кошууну сунуштайт:
- Бай азыктарга жумуртка, сүт азыктары, сыр, жаңгактар жана уруктар кирет. Бул аминокислота серотониндин, «кубаныч гормонунун» кайнагы болуп саналат.
- Дан жана буурчак өсүмдүктөрүнө сулу, гречка, буурчак жана нокот кирет. Алар кандагы канттын деңгээлин турукташтырып, мээнин энергиясын колдойт.
- Ачык түстөгү мөмө-жемиштерге жана жашылчаларга кызылча, сабиз, ашкабак, калемпир, цитрус жемиштери, шабдалы жана өрүк кирет. Ачык түстөр денеге витаминдерди берет жана көзгө пайдалуу.
- Башка пайдалуу азыктарга банан, авокадо, ананас, кара шоколад жана тофу кирет. Алар эмоционалдык тең салмактуулукту сактоого жана стрессти азайтууга жардам берет.
Диетологдун кеңеши: ар бир тамакка ар кандай түстөгү азыктарды, анын ичинде жаңгактарды жана дан өсүмдүктөрүн кошуңуз. Бул жөнөкөй адат маанайыңызды көтөрүп, жашооңузга позитивдүү маанай тартуулайт.