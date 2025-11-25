Бокс тарыхындагы эң чоң гонорарды ким алган?

Дүйнөдөгү бокс тарыхындагы эң чоң гонорарды Флойд Мейвезер 180 миллион доллар, ал эми Пакьяо 120 миллион доллар алган.
Бокс күйөрмандары бул беттешти сегиз жылдан бери күтүп келишкен. Мейвезер адаттагыдай сарамжалдуу күрөш тактикасын колдонгон. Мындай маанилүү беттеште анын позициясын кескин өзгөртөт деп күтүүнүн кереги жок болчу. Пакьяо курчутууга аракет кылды, бирок өз ниетин ишке ашыра албай, ылдамдыгы жана күчү менен америкалыктарга утулуп калды. Үч калыстар бир добуштан жеңишти кенже Мейвезерге беришти.
Соккуларды компьютердик эсептөө көрсөткөндөй, америкалыктардын 435 аракетинин 148и эффективдүү болгон, филиппиндик Пакьяонун 429 соккусунун 81и гана бутага тийген.
Пакьяо беттештен кийинки конференцияда өзүн жеңилдим деп эсептебей турганын айтты, анткени ал активдүүрөөк болуп, Мейвезер күрөштөн качкан. Филиппиндер беттештин мындай жыйынтыгынын негизги себебин физикалык көрсөткүчтөр боюнча жеңүүчүнүн артыкчылыгынан көрүштү.