Пайдалуу кеңеш: Моюн жана белдин оорушунан кантип сактануу керек?

Уйку — бул искусствонун бир түрү. Сомнолог Руслан Кутузов туура уктоо боюнча кеңештери менен Championat.com сайтына бөлүштү.

Адистердин айтымында, моюн, бел жана белдин ылдый жагынын оорулары менен жабыркагандар үчүн өзгөчө актуалдуу жана туура уктоо абалын тандоо абдан маанилүү экендигин белгиледи.

«Негизги эреже — уктап жатканда омуртка өзүнүн физиологиялык ийри сызыктарын сактап калышы керек. Капталдан караганда, омуртка табигый S формасын карманышы керек. Алдыдан караганда, ал түз, каптал четтөөсүз болушу керек. Ар кандай тең салмаксыздык омуртка аралык дисктерге, фасет муундарына жана булчуңдарга жүктүн бирдей эмес бөлүштүрүлүшүнө алып келет, бул эртең менен катуулануу же кыйшайган оору сезиминде көрүнөт», — деди Кутузов.

Оптималдуу варианты — орточо катуулугу жана орточо ийкемдүүлүгү бар төшөктөр болуп саналат. Жаздыктын бийиктиги ийиндериңиздин туурасына дал келиши керек. Моюнуңуз омурткаңыздын уландысы болушу зарыл, өйдө же ылдый ийилбеши керек. Температурасы 18—21°C жана нымдуулугу 50–60% тегерегинде болгон бөлмөдө уктоо эң жакшы.

Мындан тышкары, жатар алдында 10–15 мүнөт мурун бир аз сунуу — бүгүү, ийин айлануу жана чалкаңыздан жатып, омурткаңызды акырын тартуу пайдалуу. Төшөктөн туруу да туура жасалышы керек. Алгач капталыңызга бурулуп, буттарыңызды ылдый түшүрүп, колдоруңуз менен таянып, жай туруңуз.
