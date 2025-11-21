Пайдалуу кеңеш: Күн сайын пияз жештин тогуз себеби

Бул азык ар бир дасторкондо болушу керек. Пияз тамактарга жөн гана даам кошуудан алда канча көп пайдалуу касиеттерге ээ экендигин диетолог Сюзанна Фишер Championat.com сайтына билдирди.
Адистин айтымында, пияз антиоксиданттардын, флавоноиддердин жана башка өсүмдүк кошулмаларынын бай булагы болуп саналат. Негизги компоненттердин бири — пияздын көптөгөн дарылык касиеттери бар.
Дарыгер пиязды үзгүлтүксүз жегендин тогуз негизги пайдасын аныктады.
Антибактериалдык таасири: кверцетин E. coli жана Staphylococcus aureus сыяктуу бактериялардын өсүшүн басаңдата алат.
Рактын алдын алуу: Изилдөөлөр пиязды колдонууну Helicobacter pylori бактериясын басаңдатуу жөндөмүнөн улам, айрыкча тамак сиңирүү жолундагы айрым рак ооруларынын коркунучун азайтуу менен байланыштырды.
— Сезгенүүнүн азайышы: Пияздын бай курамы организмге сезгенүү процесстери менен күрөшүүгө жардам берет.
— Күчтүү антиоксиданттык коргоо: Сарымсак жана пияз менен бирге пияз эркин радикалдар менен күрөшүүгө жардам берет.
— Кандагы кантты көзөмөлдөө: Жаныбарларды изилдөө пияз экстракты метформин менен айкалышканда глюкозанын деңгээлин бир топ төмөндөтө аларын көрсөттү.
— Сөөктөрдү бекемдейт: Пияздагы атайын пептид, GPCS, сөөктүн жоголушунун алдын алат жана сынуу коркунучун азайтат.
— Ичегинин ден соолугун колдойт: Пиязда пайдалуу ичеги бактерияларынын өсүшүн стимулдаштыруучу пребиотикалык инулин бар.
— Бай азыктык профиль: Калориясы аз, пиязда клетчатка, С витамини, калий жана башка микроэлементтер бар.
— Салмакты башкарууга жардам берет: Кверцетиндин сезгенүүгө каршы касиеттери арыктоого жана денедеги майдын азайышына өбөлгө түзөт.
— Адис ошондой эле бышыруу ыкмасы жашылчанын пайдасына таасир этерин белгиледи. Максималдуу пайдасын, айрыкча микробго каршы касиеттерин сактоо үчүн, бышыруудан мурун пиязды туураган жакшы. Бышыруу азык заттардын аз жоголушуна алып келет.