Криштиану Роналду Ак үйдө Дональд Трамптын үй-бүлөсү менен жолугушту

ESPN басылмасы Трамп Сауд Арабиясынын мураскер ханзаадасы Мухаммед бин Салманды Ак үйдө коноктогондугун билдирди. Ага атактуу футболчу Криштиану Роналду Сауд Арабиясынын «Аль-Наср» клубунун оюнчусу катары ханзааданын урматына арналган иш-чарага чакырылган.
Трамп футболчуга катышканы үчүн ыраазычылык билдирди. АКШнын президенти кичүү уулу 19 жаштагы Баррон Трамп Роналдунун чоң күйөрманы экенин айтты.
40 жаштагы Криштиану Роналду беш жолку «Алтын топтун» ээси, беш жолку Чемпиондор Лигасынын, Европа чемпионунун, эки жолку Улуттар Лигасынын жеңүүчүсү жана улуттук курама командалардын, Европа чемпионаттарынын жана Чемпиондор Лигасынын тарыхындагы эң көп гол киргизген оюнчу.