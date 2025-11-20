08:53
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Криштиану Роналду Ак үйдө Дональд Трамптын үй-бүлөсү менен жолугушту

Championat.com
Фото Championat.com . Криштиану Роналду жана Дональд Трампт
Португалия курама командасынын футболчусу Криштиану Роналду Ак үйдө ардактуу конок катары кечки тамакка катышып, АКШнын президенти Дональд Трамптын үй-бүлөсү менен жолугушту. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.

ESPN басылмасы Трамп Сауд Арабиясынын мураскер ханзаадасы Мухаммед бин Салманды Ак үйдө коноктогондугун билдирди. Ага атактуу футболчу Криштиану Роналду Сауд Арабиясынын «Аль-Наср» клубунун оюнчусу катары ханзааданын урматына арналган иш-чарага чакырылган.

Championat.com
Фото Championat.com . Криштиану Роналду жана Дональд Трампт

Трамп футболчуга катышканы үчүн ыраазычылык билдирди. АКШнын президенти кичүү уулу 19 жаштагы Баррон Трамп Роналдунун чоң күйөрманы экенин айтты.

40 жаштагы Криштиану Роналду беш жолку «Алтын топтун» ээси, беш жолку Чемпиондор Лигасынын, Европа чемпионунун, эки жолку Улуттар Лигасынын жеңүүчүсү жана улуттук курама командалардын, Европа чемпионаттарынын жана Чемпиондор Лигасынын тарыхындагы эң көп гол киргизген оюнчу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351570/
Кароо: 75
Басууга
Теги
U-17: Бишкекте футбол боюнча Азия кубогунун тандоо оюндары өтөт
Манас Кубогу. Кыргызстандын жаштар курама командасы (U-23) экинчи орунду ээледи
Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы (U-17) Португалияны жеңди
Ислам тилектештик оюндарында Акжол Махмудов алтын медалга ээ болду
Ислам тилектештик оюндары. Балбан Акжол Махмудов жарым финалга чыкты
Дүйнө Кубогу: Кыргызстандык боксчу Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалга чыкты
2026-жылкы дүйнө чемпионатына Германиянын курама командасы жолдомо алды
Валентина Шевченко спорттук карьерасындагы пландары менен бөлүштү
U-23: Кыргызстан футбол боюнча жаштар курамасы Орусия командасы менен беттешет
Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Эң көп окулган жаңылыктар
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
&laquo;Биз биргебиз!&raquo; майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды «Биз биргебиз!» майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды
Садыр Жапаров БА&nbsp;өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды Садыр Жапаров БА өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды
20-ноябрь, бейшемби
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу берилбейт Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу берилбейт
08:00
Криштиану Роналду Ак үйдө Дональд Трамптын үй-бүлөсү менен жолугушту
07:30
Бишкекте өлкөнүн башкы балатысы орнотула баштады
19-ноябрь, шаршемби
17:30
20-ноябрга карата аба ырайы
17:06
Таласта төрөт үйүн модернизациялоодо эреже бузуулар аныкталды
17:04
U-17: Бишкекте футбол боюнча Азия кубогунун тандоо оюндары өтөт
16:25
Кумтөрдүн 10 айдагы кирешеси пландан дээрлик 25 миллиард сомго ашыкча болду
16:13
Кыргызстанга Кытайдын тышкы иштер министри расмий сапар менен келди