Пайдалуу кеңеш: Суукта өпкөнү коргоого кайсы жемиштер жардам берет?

Суук мезгилинде тамактанууга жакшы көңүл буруп, иммундук системаны жана дем алуу системасын колдогон азыктарды кошуу маанилүү. Диетолог Людмила Денисенко жөнөкөй алмалар өпкөнү чыныгы коргоону камсыздай аларын KP.RU сайтында эскертти.
«Суук тийгенде алма абдан маанилүү: окумуштуулар алманы үзгүлтүксүз жегендердин (күнүнө жок дегенде бирден) дем алуу органдарынын оорулары коркунучу азыраак экенин жана өпкөлөрү жакшыраак иштей турганын аныкташты», — деп түшүндүрдү Денисенко.
Адистердин айтымында, алма дем алуу жолдорун тамеки түтүнүнүн жана абанын булганышынын таасиринен коргоого жардам берет. Алар, өзгөчө, суук тийгенде жана вирустук активдүүлүк жогорулаган мезгилде пайдалуу.
«Эң пайдалуу жемиштер — бул өзүнүн табигый кеңдиктеринде бышкан жана түз эле дарактан жегенге боло турган жемиштер. Аларда минералдардын жана витаминдердин эң оптималдуу айкалышы бар», — деп бөлүштү диетолог.
Адис химиялык иштетүүсүз жергиликтүү жыйналган алмаларды тандоону сунуштады. Булар ден соолукка эң чоң пайда алып келүүчү жемиштер болуп саналат.