Дүйнө Кубогу: Кыргызстандык боксчу Мунарбек Сейитбек уулу жарым финалга чыкты

Кыргызстандык боксчу Мунарбек Сейитбек уулу Индияда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө кубогунда ийгиликтүү баштады. Ал биринчи беттешинде эле ишенимдүү жеңишке жетишти.
17-ноябрда спортчу 60 килограмм салмактагы рингге чыгып, чейрек финалда польшалык Павел Брач менен беттешти. Үч раунддан кийин калыстар бир добуштан жеңишти кыргызстандыкка 5:0 эсебинде беришти.
Бул жеңиш Мунарбек Сейитбек уулуна жарым финалга чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Ал кийинки беттешин 19-ноябрда англиялык Уильям Дэвид Хьюиттке каршы өткөрөт.