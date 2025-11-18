12:07
Пайдалуу кеңештер: Күчтүү жүрөк үчүн кандай жемиштерди жеш керек?

Кардиолог Антон Вахляев жүрөктүн жана кан тамырлардын саламаттыгын сактоого жардам берген, калийге бай азыктарды көбүрөөк жегенди сунуштайт. Бул тууралуу Lenta.ru. сайты жазып чыкты.

Дарыгер калий аритмиянын алдын алуу үчүн пайдалуу экенин белгиледи. Ал банан, болгар калемпири, помидор, жүзүм, көптөгөн кургатылган жемиштер жана жаңгактарды калийге бай азыктардын катарына кошту.

Ал жаңгактар ​​өзгөчө көңүл бурууга арзыйт, анткени алар антиоксиданттар катары иштейт жана кандын уюшуна каршы кыйыр түрдө жардам берет деп кошумчалады.

«Бирок идеалдуу универсалдуу диета же суперфуд жок. Булар маркетинг амалдары. Бардык диеталарды терапиялык жана алдын алуучу деп бөлүүгө болот. Алар диетанын максатына жараша пайдалуу жана зыяндуу касиеттерин эске алышат. Бул көз караштан алганда, ачыткыны колдонууну чектөө жүрөк-кан тамыр ооруларынын алдын алуунун кыйыр жолу болуп саналат», — деп белгиледи Вахляев.
