Валентина Шевченко спорттук карьерасындагы пландары менен бөлүштү

Джо Роган менен болгон маегинде Валентина Шевченко жакынкы пландары жана спорттук карьерасы жөнүндө айтып берди.
Анын айтымында, ал алгач карьерасында башынан өткөргөн бир-эки жаракат менен күрөшүшү керек.
«Азыр сегиз бурчтукка кайтып келүү үчүн так күндү айта албайм. Бирок мен бул жердемин, дагы эле ошол жердемин», — деди спортчу кытайлык Вэйли Чжанга каршы жеңиштүү беттештен кийин.
Ал спорт анын жашоосу экенин белгиледи.
«Күрөш өнөрү — бул жөн гана спорт эмес, ал менин өмүр жолум. Бул менин жашоо образым. Мен мушташ чеберимин. Ден соолугум мүмкүнчүлүк бергенче, мен аны менен алектене берем», — деп белгиледи Валентина Шевченко.
Кыргызстандык ошондой эле күйөрмандардын Аманда Нуньес менен боло турган беттешке болгон күтүүлөрүнө комментарий берип, атаандаштыкты бүтпөгөн иш деп атады.
«Бирок, ал кайтып келеби же келбейби, азырынча белгисиз. Эгер ал кайтып келсе, кандай формада болот — жарым Аманда же толук Амандабы?» — деп түшүндүрдү.
Валентина Шевченко мурда жеңил салмакта Аманда Нуньеске эки жолу утулуп калган, алгач бир добуштан чечим кабыл алынган, андан кийин чечим кабыл алынган.
Эске сала кетсек, 16-ноябрь түнү кыргызстандык аралаш мушташ чебери Валентина Шевченко Нью-Йорк шаарында өткөн UFC 322 мелдешинде кытайлык мушкер Вэйли Чжанды жеңген. Беттеш беш раундга созулуп, Валентина Шевченконун бир добуштан кабыл алынган жеңиши менен аяктаган. Үч калыс тең аны 50-45 эсебинде жеңүүчү деп жарыялашкан.