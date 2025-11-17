17:45
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Кыргызча

Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди

Кыргызстандын Футбол Биримдиги Кыргыз Премьер-Лигасынын (мурдагы Премьер-Лига) кийинки сезонго курамын кеңейткенин жарыялады.

Таластын «Азия» футбол клубу эми өлкөнүн негизги чемпионатында расмий түрдө ат салышат. Бул лигадагы клубдардын санын 14төн 16га чейин көбөйтөт.

Клубдун түзүлүшү KFS демилгесин колдогон Өмүрбек Бабановдун колдоосунун аркасында мүмкүн болгону белгиленди.

Кыргыз футбол биримдиги
Фото Кыргыз футбол биримдиги. Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун түптөдү

Учурда Талас борбордук стадионунда курулуш иштери жүрүп жатат, курулуш аяктагандан кийин ал "Азия" футбол клубунун үй аренасы болуп калат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351222/
Кароо: 111
Басууга
Теги
2026-жылкы ФИФАнын дүйнөлүк чемпионатына жолдомо алган 31-команда аныкталды
Качырып ийбе! Валентина Шевченко UFCде кайрадан чемпиондук наамын коргойт
Медет Жапаров ФИДЕнин шахмат боюнча дүйнө чемпионатында биринчи орунду ээледи
Ramis Cup IV: Бишкекте таэквондо боюнча эл аралык турнири өтөт
Манас Кубогу. Кыргызстандын 23 жашка чейинки курама командасы Бахрейнди жеңди
UFC 322. Валентина Шевченко менен Вэйли Чжандын көз караштар таймашы болду
Криштиану Роналду: «2026-жылкы Дүйнө чемпионаты соңку беттешим болот»
«Манас Кубогу- 2025» эл аралык турнири өтөт
VI Ислам тилектештик оюндары. Боксчу Нурадин Рустамбек уулу күмүш медаль утту
Самбо боюнча дүйнө чемпионаты. Кыргыз курамасы командалык эсепте 3-орунду ээледи
Эң көп окулган жаңылыктар
Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды
Ош&nbsp;шаарында электр энергиясын үнөмдөө боюнча чаралар көрүлөт Ош шаарында электр энергиясын үнөмдөө боюнча чаралар көрүлөт
Шайлоо-2025: БШК дагы 170&nbsp;эл аралык байкоочу катады Шайлоо-2025: БШК дагы 170 эл аралык байкоочу катады
Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет
17-ноябрь, дүйшөмбү
17:44
18-ноябрга карата аба ырайы 18-ноябрга карата аба ырайы
16:14
Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
16:03
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо менен ооругандардын саны өсүүдө
15:25
Бишкектин айрым жерлеринде суу берилбейт
15:11
Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү 24-ноябрда ачылат