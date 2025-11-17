Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди

Кыргызстандын Футбол Биримдиги Кыргыз Премьер-Лигасынын (мурдагы Премьер-Лига) кийинки сезонго курамын кеңейткенин жарыялады.
Таластын «Азия» футбол клубу эми өлкөнүн негизги чемпионатында расмий түрдө ат салышат. Бул лигадагы клубдардын санын 14төн 16га чейин көбөйтөт.
Клубдун түзүлүшү KFS демилгесин колдогон Өмүрбек Бабановдун колдоосунун аркасында мүмкүн болгону белгиленди.
Учурда Талас борбордук стадионунда курулуш иштери жүрүп жатат, курулуш аяктагандан кийин ал "Азия" футбол клубунун үй аренасы болуп калат.