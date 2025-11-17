16:11
Кыргызча

Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо менен ооругандардын саны өсүүдө

Кыргызстанда 10-ноябрдан 16-ноябрга чейинки жумада курч респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоо менен ооругандардын 7966 учуру катталган. Бул тууралуу Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 24.kg агенттигине билдирди.

Адистердин айтымында, бул мурунку жумага салыштырмалуу 17,3 пайызга өскөн.

Ооруну жуктуруп алгандардын 65,5 пайызы 14 жашка чейинки балдар (5200 учур). Жуктуруп алгандардын 8,5 пайызы (679 учур) ооруканага жаткырылган.

 Бишкек жана Ош шаарларында, ошондой эле Нарын, Ысык-Көл жана Чүй аймактарында республикалык орточо көрсөткүчтөн жогору көрсөткүчтөр катталган.

Ош жана Токмок шаарларында катуу кармаган респиратордук инфекцияларды жана сасык тумоого окшогон ооруларды көзөмөлдөө уланууда.

Өткөн аптада чогултулган үлгүлөр түштүк борбордо жана Бишкекте сасык тумоонун 17 учурун (16 A/H3N2 сасык тумоосу жана 1 B сасык тумоосу) аныктады.

 Аденовирус, риновирус, парагрипп жана башка вирустар эң көп кездешкен курч респиратордук вирустук инфекциялар болуп саналат.
