2026-жылкы ФИФАнын дүйнөлүк чемпионатына жолдомо алган 31-команда аныкталды

Португалия 2026-жылкы ФИФАнын Дүйнөлүк Кубогуна жолдомо алган 31-команда болду.
Акыркы тандоо беттешинде Португалия Арменияны 9:1 эсебинде жеңип, F тобундагы биринчи орунду ээледи.
2026-жылкы ФИФАнын Дүйнөлүк Кубогунун учурдагы курамы төмөнкүдөй:
Турнирди өткөргөн өлкөлөр: АКШ, Канада, Мексика;
АФК (Азия): Австралия, Иран, Япония, Иордания, Катар, Сауд Арабиясы, Түштүк Корея, Өзбекстан;
АФК (Африка): Алжир, Египет, Кабо-Верде, Гана, Кот-д’Ивуар, Марокко, Сенегал, Түштүк Африка, Тунис;
КОНМЕБОЛ (Түштүк Америка): Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Уругвай;
КФО (Океания): Жаңы Зеландия;
УЕФА (Европа): Англия, Франция, Хорватия, Португалия.