18:23
Медет Жапаров ФИДЕнин шахмат боюнча дүйнө чемпионатында биринчи орунду ээледи

Медет Жапаров
Фото Медет Жапаров

Каракол шаарынын тургуну Медет Жапаров ФИДЕнин шахмат сүйүүчүлөрүнүн дүйнө чемпионатында биринчи орунду ээледи. Жеңүүчү 24.kg басылмасына билдиргендей, мелдеш Сербиянын Врнячка-Баня курорттук шаарында өттү.

Медет Жапаровдун айтымында, анын 1700 метрге чейинки категориясында чемпиондук наам үчүн 60 оюнчу күч сынашкан. Тогуз раунд болуп, ал сегиз упай топтогон.

Медет Жапаров бала кезинен бери шахматтын күйөрманы болуп, Каракол балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинде шахмат боюнча сабак бере баштаган. Кыргызстандык шахматчы үч жолу ФИДЕнин дүйнө чемпионатына жолдомо алган.

Мен бул чемпионатта бардык орундарды алдым: бир нече жыл мурун үчүнчү, өткөн жылы экинчи орунду уткам, эми чемпионмун. Менде толук комплекттер бар.

Медет Жапаров

Ал кийинки деңгээлге — 2000 ELO рейтингине — жетип, ФИДЕнин чеберине талапкер наамын алууну пландап жатат.
