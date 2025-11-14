Пайдалуу кеңеш: Компьютерде зыянсыз канча саат отурса болот?

Компьютерде күнүнө алты сааттан ашык иштесеңиз, бирок арада тыныгуу алсаңыз коопсуз болуп саналат. Бул тууралуу офтальмолог, профессор жана медицина илимдеринин доктору Вячеслав Куренков узакка созулган жумуш учурунда көрүүнү кантип сактоо керектигин Pravda.Ru сайтына айтып берген.
Адистердин айтымында, компьютерде ыңгайлуу иштөө үчүн максималдуу убакыт 4-6 саатты түзөт. Бирок, көрүүнүн чарчоосу узактыгына гана эмес, графикке да түздөн-түз көз каранды. Куренков жумушту 45 мүнөттүк циклдер менен аткаруу керектигин, көздү эс алдыруу үчүн милдеттүү түрдө 10-20 мүнөттүк тыныгуу берилиши керектигин баса белгиледи.
«Көздү жана мээни чарчатпастан компьютерде иштөө үчүн коопсуз убакыт 4-6 саат. Бирок, жумуш менен эс алуунун ортосунда алмашып, тыныгуулар менен иштешиңиз керек. Тыныгуу учурунда окуудан же экранды кароодон алыс болушуңуз керек; көзүңүзгө эс алууга мүмкүнчүлүк беришиңиз керек», — деп белгиледи эксперт.
Ал заманбап мониторлор, эски CRT мониторлорунан айырмаланып, көрүүгө зыяндуу таасир этпей турганын түшүндүрдү. Бардык дисплейлер гигиеналык текшерүүдөн өтөт жана коопсуздук стандарттарына жооп берген учурда гана сатууга уруксат берилет.
Куренков кошумчалагандай, эгерде сизде көздөр кургап, чарчап же күйүп жатса, көрүүдөгү ыңгайсыздыктын себебин аныктоо үчүн офтальмологго кайрылышыңыз керек.