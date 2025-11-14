12:09
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Компьютерде зыянсыз канча саат отурса болот?

Компьютерде күнүнө алты сааттан ашык иштесеңиз, бирок арада тыныгуу алсаңыз коопсуз болуп саналат. Бул тууралуу офтальмолог, профессор жана медицина илимдеринин доктору Вячеслав Куренков узакка созулган жумуш учурунда көрүүнү кантип сактоо керектигин Pravda.Ru сайтына айтып берген.

Адистердин айтымында, компьютерде ыңгайлуу иштөө үчүн максималдуу убакыт 4-6 саатты түзөт. Бирок, көрүүнүн чарчоосу узактыгына гана эмес, графикке да түздөн-түз көз каранды. Куренков жумушту 45 мүнөттүк циклдер менен аткаруу керектигин, көздү эс алдыруу үчүн милдеттүү түрдө 10-20 мүнөттүк тыныгуу берилиши керектигин баса белгиледи.

«Көздү жана мээни чарчатпастан компьютерде иштөө үчүн коопсуз убакыт 4-6 саат. Бирок, жумуш менен эс алуунун ортосунда алмашып, тыныгуулар менен иштешиңиз керек. Тыныгуу учурунда окуудан же экранды кароодон алыс болушуңуз керек; көзүңүзгө эс алууга мүмкүнчүлүк беришиңиз керек», — деп белгиледи эксперт.

Ал заманбап мониторлор, эски CRT мониторлорунан айырмаланып, көрүүгө зыяндуу таасир этпей турганын түшүндүрдү. Бардык дисплейлер гигиеналык текшерүүдөн өтөт жана коопсуздук стандарттарына жооп берген учурда гана сатууга уруксат берилет.

Куренков кошумчалагандай, эгерде сизде көздөр кургап, чарчап же күйүп жатса, көрүүдөгү ыңгайсыздыктын себебин аныктоо үчүн офтальмологго кайрылышыңыз керек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350903/
Кароо: 81
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Кышында тамактануунун эрежелери кандай?
Пайдалуу кеңеш: Ананасты кимдер жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Өпкө рагынын кеңири таралган түрү аныкталды
Пайдалуу кеңеш: Кан басым жогорулашына алгач кандай жардам көрсөтүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Тынч уйку үчүн кечки тамактануунун негизги принциптери
Пайдалуу кеңеш: Жылытуучу эң мыкты суусундуктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Ачуу тамактар ​​мээнин иштешин жакшыртабы?
Пайдалуу кеңеш: Дарыгерлер сүттүн күтүлбөгөн коркунучун аныктады
Пайдалуу кеңеш: Кан басымды төмөндөтүүгө жардам берчү салаттар аталды
Пайдалуу кеңеш: Күн бою энергияны сактоочу беш азык аталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда эт&nbsp;бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды Садыр Жапаров жаштарды Жогорку Кеңешке шайлоодо добуш берүүгө чакырды
14-ноябрь, жума
12:06
Кыргызстандын аскер комиссариаттынын 3 кызматкери пара алууга шектелип кармалды Кыргызстандын аскер комиссариаттынын 3 кызматкери пара...
11:36
Пайдалуу кеңеш: Компьютерде зыянсыз канча саат отурса болот?
11:29
Былтыр дүйнө жүзү боюнча 167 айлана-чөйрөнү коргоочу өлтүрүлгөн
11:02
Бишкектин түштүк кичи райондорунда ичүүчү суу берүү токтотулду. Себеби
10:34
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт